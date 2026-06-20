LIVE Coupe du monde (20/06) : Neymar va jouer, le Maroc défend Achraf Hakimi
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
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On le sait, finir premiers du groupe est important pour les Diables Rouges. Ce n'est pas qu'une question de statut : terminer en tête éviterait de longs déplacements. (Lire la suite)
Le Maroc défend Achraf Hakimi
Après la victoire du Maroc contre l’Écosse (0-1), le sélectionneur des Lions de l’Atlas Mohamed Ouahbi a pris la défense de son capitaine Achraf Hakimi, hué en début de rencontre après la publication de l’information, quelques heures plus tôt, selon laquelle le joueur du Paris Saint-Germain sera jugé pour viol pour des faits qui remontent à 2023, à la suite de la plainte d’une jeune femme de 24 ans.
"Nous n’en avons pas discuté et nous n’en avons pas besoin. Nous le soutenons tous. J’espère qu’il prouvera lors de cette Coupe du monde qu’il est le meilleur latéral droit du monde", a déclaré le Schaerbeekois.
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Thibaut Courtois est devenu investisseur au KRC Genk, son club formateur et le club de son coeur en Belgique. Mais il ne faut pas s'attendre à le voir à nouveau en Jupiler Pro League. (Lire la suite)
Neymar présent contre l’Écosse ?
C'est la question que se pose tout le peuple brésilien : sélectionné par Carlo Ancelotti, mais blessé, Neymar Jr. sera-t-il en mesure de tenir son rang lors de cette Coupe du monde 2026 ? L'ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain n'a pas joué lors des deux premières journées, mais cela pourrait changer.
Ancelotti a en effet confirmé en conférence de presse que Neymar avait repris l'entraînement individuel, et qu'il rejoindrait le groupe en début de semaine. "Il s'entraînera avec l'équipe dès lundi, et il sera disponible pour le match de l'Écosse", a déclaré le sélectionneur brésilien. Le dernier match de groupe pour le Brésil, déjà qualifié pour les seizièmes de finale, mais qui devra s'arracher pour décrocher une première place que le Maroc revendique également.
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Cette nuit, le Maroc et le Brésil se sont, à 99,99 %, qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde après leurs succès face à l'Écosse et Haïti. La Turquie, quant à elle, a une nouvelle fois déçu malgré une exclusion surprenante du côté du Paraguay. (Lire la suite)
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
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