Hugo Broos laisse planer le doute concernant son avenir : "Nous verrons"

Hugo Broos a déjà réussi sa Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur de l'Afrique du Sud a qualifié les Bafana Bafana pour les 16e de finale, et reste ouvert concernant la suite.

C'était l'une des histoires de cette Coupe du Monde : Hugo Broos, héros de Mexico 1986 avec la Belgique, allait vivre sa dernière aventure en tant que sélectionneur 40 ans plus tard... au Mexique. L'Afrique du Sud était en effet versée dans le groupe A de cette Coupe du Monde 2026, et Broos avait annoncé sa retraite au terme du tournoi.

Après une victoire surprenante contre la Corée du Sud, l'Afrique du Sud est qualifiée pour les 16e de finale. Hugo Broos va donc rester un peu plus longtemps sur le continent américain. "Ma femme m'a déjà dit que c'était ok pour que je reste", plaisantait le sélectionneur en conférence de presse à la veille du match contre le Canada.

Hugo Broos ne veut pas s'arrêter là

Mais si le vétéran, champion d'Afrique avec le Cameroun, ne serait pas contre une retraite au calme auprès de ses enfants et petits-enfants, "qui lui manquent", affirme-t-il, il doit aussi reconnaître que la faim de résultats est toujours là. Ainsi, Broos a laissé planer le doute concernant son avenir.

"Il y a quelques mois, j'ai dit que ça devait être la fin, j'ai 74 ans. Je suis professionnel depuis que j'ai 19 ans : ça fait 55 ans dans le football", rappelle le Belge. "Mais au plus proche tu t'approches de la fin, au plus tu y repenses. Nous allons voir, je ne sais pas encore. J'ai toujours dit que je ne voulais pas m'arrêter et rester chez moi à boire du café, j'ai encore trop d'énergie".



Hugo Broos n'écarte donc pas une solution intermédiaire : "Peut-être pouvons-nous trouver une solution où je devrais rester moins souvent en Afrique du Sud et rester un peu plus régulièrement aux côtés de ma famille", conclut-il. Un véritable passionné...