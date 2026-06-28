Hugo Broos laisse planer le doute concernant son avenir : "Nous verrons"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Hugo Broos laisse planer le doute concernant son avenir : "Nous verrons"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Hugo Broos a déjà réussi sa Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur de l'Afrique du Sud a qualifié les Bafana Bafana pour les 16e de finale, et reste ouvert concernant la suite.

C'était l'une des histoires de cette Coupe du Monde : Hugo Broos, héros de Mexico 1986 avec la Belgique, allait vivre sa dernière aventure en tant que sélectionneur 40 ans plus tard... au Mexique. L'Afrique du Sud était en effet versée dans le groupe A de cette Coupe du Monde 2026, et Broos avait annoncé sa retraite au terme du tournoi.

Après une victoire surprenante contre la Corée du Sud, l'Afrique du Sud est qualifiée pour les 16e de finale. Hugo Broos va donc rester un peu plus longtemps sur le continent américain. "Ma femme m'a déjà dit que c'était ok pour que je reste", plaisantait le sélectionneur en conférence de presse à la veille du match contre le Canada.

Hugo Broos ne veut pas s'arrêter là 

Mais si le vétéran, champion d'Afrique avec le Cameroun, ne serait pas contre une retraite au calme auprès de ses enfants et petits-enfants, "qui lui manquent", affirme-t-il, il doit aussi reconnaître que la faim de résultats est toujours là. Ainsi, Broos a laissé planer le doute concernant son avenir. 

"Il y a quelques mois, j'ai dit que ça devait être la fin, j'ai 74 ans. Je suis professionnel depuis que j'ai 19 ans : ça fait 55 ans dans le football", rappelle le Belge. "Mais au plus proche tu t'approches de la fin, au plus tu y repenses. Nous allons voir, je ne sais pas encore. J'ai toujours dit que je ne voulais pas m'arrêter et rester chez moi à boire du café, j'ai encore trop d'énergie". 


Hugo Broos n'écarte donc pas une solution intermédiaire : "Peut-être pouvons-nous trouver une solution où je devrais rester moins souvent en Afrique du Sud et rester un peu plus régulièrement aux côtés de ma famille", conclut-il. Un véritable passionné... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Afrique du Sud - Canada en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Afrique du Sud
Canada

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Ferri Julià

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Ferri Julià

10:40
L'un des gros transferts de l'été en D1A est presque conclu : près de 9 millions d'euros !

L'un des gros transferts de l'été en D1A est presque conclu : près de 9 millions d'euros !

10:40
La statistique absolument folle de Romelu Lukaku face à la Nouvelle-Zélande

La statistique absolument folle de Romelu Lukaku face à la Nouvelle-Zélande

09:30
LIVE Coupe du monde 28/6 : un sélectionneur démissionne après l'élimination de son équipe

LIVE Coupe du monde 28/6 : un sélectionneur démissionne après l'élimination de son équipe

09:01
C'est aussi lui qui a permis à KDB de briller : "C'est en partie ma faute s'il jouait peu !"

C'est aussi lui qui a permis à KDB de briller : "C'est en partie ma faute s'il jouait peu !"

08:00
Son travail de plus en plus reconnu : Arsenal négocie pour faire venir un dirigeant belge

Son travail de plus en plus reconnu : Arsenal négocie pour faire venir un dirigeant belge

08:30
Il y a déjà de belles affiches : voici le tableau complet des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026

Il y a déjà de belles affiches : voici le tableau complet des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026

07:40
"De l'incompétence pure" : à coeur ouvert sur l'Euro 2016, Jan Vertonghen très dur envers Marc Wilmots

"De l'incompétence pure" : à coeur ouvert sur l'Euro 2016, Jan Vertonghen très dur envers Marc Wilmots

07:20
🎥 Il n'a joué qu'une demi-heure, mais Lionel Messi a encore écrit un peu plus sa légende

🎥 Il n'a joué qu'une demi-heure, mais Lionel Messi a encore écrit un peu plus sa légende

07:00
Scénario fou : l'Autriche finit devant l'Algérie à la dernière minute

Scénario fou : l'Autriche finit devant l'Algérie à la dernière minute

06:36
Rudi Garcia a fait tapis en protégeant ses cadres... mais il a tout à gagner Avis

Rudi Garcia a fait tapis en protégeant ses cadres... mais il a tout à gagner

05:00
🎥 De Bruyne répond clairement aux mots de Rudi Garcia : "Tout le monde le sait"

🎥 De Bruyne répond clairement aux mots de Rudi Garcia : "Tout le monde le sait"

21:40
La RDC nous joue un sale tour : on connaît l'adversaire des Diables mercredi, et ce n'est pas un cadeau !

La RDC nous joue un sale tour : on connaît l'adversaire des Diables mercredi, et ce n'est pas un cadeau !

03:32
Christian Burgess déjà capitaine de La Gantoise, le RFC Liège en plante sept

Christian Burgess déjà capitaine de La Gantoise, le RFC Liège en plante sept

22:45
Complètement métamorphosé : un flop d'Anderlecht quitte son club en héros

Complètement métamorphosé : un flop d'Anderlecht quitte son club en héros

22:30
Rudi Garcia a-t-il été trop loin ? "Ce n’était pas le moment de donner une interview comme ça"

Rudi Garcia a-t-il été trop loin ? "Ce n’était pas le moment de donner une interview comme ça"

21:00
1
La suite logique ? Le Standard conclut un partenariat avec un club de D1 Amateurs

La suite logique ? Le Standard conclut un partenariat avec un club de D1 Amateurs

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/06: Bitsindou - Dupe - Ndenbe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/06: Bitsindou - Dupe - Ndenbe

20:00
Graines de courge, superstitions et Angola : Vítor Bruno, l'homme derrière le nouveau coach d'Anderlecht

Graines de courge, superstitions et Angola : Vítor Bruno, l'homme derrière le nouveau coach d'Anderlecht

20:30
Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht rebondit au Crossing Schaerbeek

Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht rebondit au Crossing Schaerbeek

20:00
LIVE Coupe du monde 27/6 : Rudi Garcia fait une fleur au groupe

LIVE Coupe du monde 27/6 : Rudi Garcia fait une fleur au groupe

19:24
Pour rebondir au plus vite : trois anciens de Pro League préparent la saison dans une équipe bien particulière

Pour rebondir au plus vite : trois anciens de Pro League préparent la saison dans une équipe bien particulière

18:30
"Ça me gêne un peu" : malgré la victoire, Anthony Vanden Borre tacle Rudi Garcia

"Ça me gêne un peu" : malgré la victoire, Anthony Vanden Borre tacle Rudi Garcia

17:30
1
Enfin titulaire depuis son départ d'Anderlecht ? Maxime Dupé rebondit pour retrouver du temps de jeu

Enfin titulaire depuis son départ d'Anderlecht ? Maxime Dupé rebondit pour retrouver du temps de jeu

18:00
Ronny Deila avait préféré Perica : quand le Standard pouvait signer un attaquant en vue à la Coupe du Monde

Ronny Deila avait préféré Perica : quand le Standard pouvait signer un attaquant en vue à la Coupe du Monde

17:00
"Gravé dans les mémoires pendant des années" : la presse néo-zélandaise sous le choc des Diables

"Gravé dans les mémoires pendant des années" : la presse néo-zélandaise sous le choc des Diables

16:00
C'est signé : un ancien Diablotin quitte les États-Unis pour revenir en Europe

C'est signé : un ancien Diablotin quitte les États-Unis pour revenir en Europe

16:30
Romelu Lukaku et Thibaut Courtois entrent un peu plus encore dans l'histoire diabolique

Romelu Lukaku et Thibaut Courtois entrent un peu plus encore dans l'histoire diabolique

15:30
Un ancien adjoint d'Ivan Leko devient T1 de Dender

Un ancien adjoint d'Ivan Leko devient T1 de Dender

15:00
Officiel : une bonne connaissance d'Anthony Moris débarque à La Louvière

Officiel : une bonne connaissance d'Anthony Moris débarque à La Louvière

14:30
Un but très spécial pour Kevin De Bruyne : il explique pourquoi

Un but très spécial pour Kevin De Bruyne : il explique pourquoi

13:00
C'est signé : Dante Brogno fait son retour dans le Pays Noir

C'est signé : Dante Brogno fait son retour dans le Pays Noir

13:50
Officiel : un ancien taulier du Standard prend sa retraite en Bolivie

Officiel : un ancien taulier du Standard prend sa retraite en Bolivie

13:30
Un "champion" d'Afrique sur la route des Diables rouges en 1/16e de finale ? Analyse

Un "champion" d'Afrique sur la route des Diables rouges en 1/16e de finale ?

12:30
Un jeune papa heureux : "Je suis content d'avoir pu aider l'équipe"

Un jeune papa heureux : "Je suis content d'avoir pu aider l'équipe"

27/06
Officiel : un ancien espoir du Standard quitte La Louvière pour l'Angleterre

Officiel : un ancien espoir du Standard quitte La Louvière pour l'Angleterre

12:01

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 5-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 1-4 France France
Uruguay Uruguay 0-1 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique Belgique
Croatie Croatie 2-1 Ghana Ghana
Panama Panama 0-2 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3-1 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 0-0 Portugal Portugal
Algérie Algérie 3-3 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 1-3 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved