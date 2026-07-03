OFFICIEL : le Bayern de Vincent Kompany accueille une révélation allemande

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : le Bayern de Vincent Kompany accueille une révélation allemande
Photo: © photonews
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Le Bayern Munich a annoncé la signature de Nathaniel Brown ce vendredi. L'arrière gauche allemand arrive en provenance de Francfort et a paraphé un contrat jusqu'en juin 2031.

Formé à Nuremberg, Nathaniel Brown a fait ses débuts en Bundesliga 2 avec son club formateur en mars 2023. Convaincant de par ses performances, il a prolongé son contrat avec le club allemand en juin 2023 avant de finalement partir en janvier 2024 à l'Eintracht Francfort, club avec lequel il avait paraphé un contrat jusqu'en 2029.

Auteur d'une très bonne saison avec Francfort lors de l'exercice 2025-2026, il franchit à nouveau un grand cap en rejoignant le Bayern Munich. Il sort d'une saison dans laquelle il a pris part à 42 rencontres toutes compétitions confondues et où il s'est montré décisif à dix reprises : quatre buts et six assists.

Ces bonnes performances lui ont valu une sélection avec l'Allemagne. Lors de la Coupe du monde cet été, il a été titulaire avec la Mannschaft à trois reprises, qui a cependant été éliminée en seizième de finale face au Paraguay. Nathaniel Brown s'est tout de même offert un but et un assist contre Curaçao.

Brown Nathaniel
FC Bayern

Les premiers mots de Nathaniel Brown 


Il se montre très fier de signer dans le plus grand club allemand : "C’est indescriptible. Le FC Bayern est l’un des plus grands clubs du monde. Et comme je suis moi-même originaire de Bavière, presque tout le monde dans ma ville natale d’Amberg est supporter du FC Bayern – c’est l’environnement dans lequel j’ai grandi. Cela rend les choses encore plus spéciales, bien sûr. Tout cela est merveilleux pour moi – et c’est aussi une immense étape dans ma carrière."

Une satisfaction pour lui, d'autant plus que tout est allé très vite dans sa carrière : "Oui, ma carrière a décollé rapidement, progressant étape par étape. J’espère que cela continuera ainsi. Je vais travailler dur pour que ce soit le cas, je ne vais pas me reposer sur mes acquis et je donnerai tout. Mais pour l’instant, je suis surtout très reconnaissant et très fier."

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