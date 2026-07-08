Après des semaines de silence, le transfert de Thorgan Hazard s'accélère

Thorgan Hazard semble prêt à faire son retour en France. L’attaquant de 33 ans aurait bel et bien trouvé un accord avec le RC Lens, le club où il a été formé, après l’expiration de son contrat à Anderlecht.

Selon le journaliste français Sébastien Denis, Hazard se rendra à Lens dans les prochains jours pour finaliser son transfert. L'ancien Diable Rouge y signerait un contrat de deux saisons. Pour l'attaquant, cela signifie un retour dans le club qu'il a quitté il y a 14 ans.

Que le Belge rejoigne Lens n'était plus un secret depuis un moment, mais le dossier était resté étonnamment silencieux ces derniers temps. Lens s'est montré relativement discret sur le marché des transferts cet été. Les supporters attendaient donc depuis un certain temps des éclaircissements sur l'arrivée de l'ancien Diable Rouge.

Thorgan Hazard de retour là où tout a commencé

Avec Hazard, le club s'offre d'ores et déjà un attaquant expérimenté et polyvalent, capable d'évoluer à plusieurs postes en attaque. Reste désormais à savoir quelle importance lui donnera Lens au sein du noyau.

Au total, le Brainois aura disputé 98 matches avec Anderlecht. Il y a inscrit 21 buts et délivré autant de passes décisives. Alors qu'il sort de sa meilleure saison sur le plan statistique (15 buts et 11 assists), Thorgan Hazard n'y aura pas vécu des adieux en beauté, la faute au chentier à ciel ouvert que représente le Sporting et à des prestations personnelles malgré tout irrégulières, avec cette carte rouge lors de son tout dernier match contre l'Union en prime.