Les négociations sont en cours : une porte de sortie se dessine pour Luis Vazquez

Luis Vazquez est rentré à Anderlecht cet été. Mais Getafe, où il a été prêté en deuxième partie de saison dernière, se verrait bien le recruter définitivement.

Il y a un an, à pareille époque, Luis Vazquez sortait d'une bonne préparation, lui donnant confiance en sa capacité à enfin s'imposer comme l'attaquant numéro un à Anderlecht. Mais l'Argentin a une nouvelle fois déçu. Malgré le départ de Kasper Doleberg à l'Ajax, il a à nouveau reculé dans la hierarchie, cette fois en faveur de Mihajlo Cvetković.

Au mercato hivernal, Luis Vazquez a ainsi été prêté en Liga, du côté de Getafe. Plus à l'aise en Espagne, l'ancien de Boca Juniors a retrouvé ses sensations. Outre ses trois buts inscrits, ses prestations ont suscité plus d'enthousiasme qu'au Lotto Park.

Luis Vazquez vers un séjour prolongé à Getafe ?

Il y a quelques jours, c'est pourtant bien avec Anderlecht qu'il a repris la préparation, on l'a ainsi aperçu à Tubize pour le premier match amical des Mauves contre Boulogne-sur-Mer. Mais il pourrait bien n'être qu'en transit. Le journal espagnol Marca nous apprend que Getafe aimerait le recruter sur base d'un transfert définitif et négocie en ce moment avec la direction anderlechtoise.

Acheté définitivement au Club de Bruges après être arrivé en prête en même temps que Vazquez, Zaid Romero confirme : "On s’envoie des messages. On aimerait qu’il reste. Je ne peux pas parler à sa place ; j’ai beaucoup de respect et d’affection pour lui. C’est un ami qui était ici la saison dernière. On se voyait souvent pour des barbecues et on buvait du maté. On aimerait qu’il reste, mais c’est une décision qui lui appartient, à lui et au club".



Le club espagnol devra toutefois se montrer convaincant : Luis Vazquez a beau être sur une voie de garage à Anderlecht, le Sporting n'en a pas moins intérêt à rentabiliser son départ ; le joueur a fait remonter sa cote en Liga et les Mauves doivent amortir les 4,50 millions d'euros dépensés pour l'acquérir il y a trois ans. D'autant que Boca Juniors détient 15% des droits économiques sur la revente.