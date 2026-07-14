La RAAL laisse filer un grand talent, qui signe son premier contrat pro à l'étranger

La Louvière espère pouvoir, à l'avenir, aligner de jeunes talents issus de son centre de formation en équipe A. Mais l'un des jeunes les plus prometteurs de ses équipes d'âge a quitté la meute.

La RAAL s'est maintenue en D1A dans les dernières semaines de la saison 2025-2026, et va donc désormais avoir pour objectif de s'y stabiliser. À terme, une façon de se pérenniser au sein de l'élite mais aussi de s'offrir des rentrées d'argent intéressantes sera de former ses propres talents, et si le centre de formation louviérois n'est pas encore à la hauteur des meilleurs du pays, les ambitions sont là.

Et La Louvière place beaucoup d'espoirs en certains grands talents, soit déjà actifs avec son équipe U23 en D3 FFA, soit proches de s'y faire une place. L'un de ces jeunes talents, c'est Loric Timmermans (17 ans).

Loric Timmermans quitte la RAAL pour la Fiorentina

Pur produit du centre de formation de la RAAL, Timmermans, jeune milieu central, a été surclassé la saison passée avec les U21 louviérois et a même été intégré à plusieurs reprises au noyau U23 qui évolue en D3 FFA. Mais il ne continuera pas à gravir les échelons.

La RAAL a en effet annoncé cette semaine que Loric Timmermans avait signé son tout premier contrat professionnel... à la Fiorentina. Il y intègre l'équipe U17, mais la signature d'un contrat professionnel montre la confiance du club italien en ses capacités.

"Ce week-end, notre Wolves Academy a vu partir Loric Timmermans vers la Fiorentina. Notre milieu de terrain, qui s’entraînait avec notre équipe première, y a signé son premier contrat pro et évoluera d'abord avec la Viola Primavera", annonce le club via le compte officiel de la Wolves Academy.



