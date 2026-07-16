Le seum ? Les supporters de l'Équipe de France lancent une pétition pour rejouer contre l'Espagne

Une pétition réclamant que France Espagne soit rejoué a dépassé les 50 000 signatures. Les supporters français dénoncent une main de Lamine Yamal sur l'action qui a amené le penalty espagnol.

L'élimination de l'équipe de France face à l'Espagne 0-2, en demi-finale de la Coupe du monde 2026, passe mal auprès d'une partie des supporters. Plus de 50 000 personnes ont signé une pétition pour demander que le match soit rejoué. Elles dénoncent une possible main de Lamine Yamal avant le penalty qui a permis aux Espagnols d'ouvrir le score.

Lamine Yamal aurait touché le ballon de la main

Quelques secondes avant la faute de Lucas Digne dans la surface, Lamine Yamal aurait touché le ballon de la main. Pour les auteurs de la pétition, le jeu aurait dû être arrêté avant même que l'arbitre ne désigne le point de penalty.

De la triche...?

Plusieurs signataires jugent la décision injuste et estiment, sur la page de la pétition, qu'elle a changé le match. Certains parlent de triche, convaincus que l'équipe de France n'aurait jamais dû être menée sur cette action.

Une pétition contre le Portugal après la finale de l'Euro 2026

Ce n'est pas la première fois que des supporters français réclament qu'un match soit rejoué. Après la finale de l'Euro 2016 perdue 1-0 contre le Portugal au Stade de France, sur un but d'Éder en prolongation, une pétition similaire avait circulé. Dix ans plus tard, une nouvelle élimination ravive les mêmes frustrations.

La "bonne" excuse de Didier Deschamps pour expliquer la défaite des Bleus



Didier Deschamps n'est pas allé jusqu'à demander que le match soit rejoué, mais il a remis en cause l'arbitrage. "Je me pose quand même une question : l'arbitre avait-il le niveau pour une demi-finale de Coupe du monde ? Je ne vais pas y répondre et je ne dis pas ça parce qu'on a perdu, mais il y a eu certaines situations... Souvent en notre défaveur", avait déclaré le sélectionneur après la rencontre.