OFFICIEL : le RAEC Mons prolonge un joueur pour deux saisons supplémentaires

Arrivé en provenance de Tubize en janvier dernier, Zakaria Nadrani prolonge l’aventure au RAEC Mons. Le Français a signé un nouveau contrat de deux saisons, assorti d’une année en option.

"Âgé de 22 ans, Zakaria (Nadrani) s’est imposé comme l’un des joueurs les plus créatifs du championnat", souligne le club dans un communiqué. "Élu meilleur jeune joueur de D1 FFA la saison dernière, notre milieu offensif, capable également d’évoluer sur l’aile, s’est notamment distingué grâce à ses nombreux assists."

"Virevoltant, techniquement à l’aise et généreux dans l’effort, Zakaria (Nadrani) a démontré toute l’étendue de sa progression, pour le plus grand plaisir du club, du staff et des supporters", poursuit le RAEC Mons. "Il était écrit que Zakaria devait porter la vareuse montoise. Notre jeune Dragon incarne parfaitement l’ambition du RAEC Mons : continuer à grandir et avancer, tous ensemble, vers le retour dans le monde professionnel."

La saison dernière, le milieu offensif a pris part à 13 rencontres sous les couleurs montoises. Il s'est montré décisif à une reprise en délivrant une passe décisive.

Zakaria Nadrani est ravi de sa prolongation au RAEC Mons

Zakaria Nadrani s'est exprimé sur sa prolongation de contrat dans une vidéo publiée par le RAEC Mons sur les réseaux sociaux : "Salut à tous. C'est Zak. Donc voilà, c'est pour vous annoncer à tous que j'ai décidé de prolonger l'aventure avec Mons. Je crois au projet du club et aux supporters qui seront derrière nous cette saison pour aller chercher ce qu'on a loupé l'année dernière. Je suis prêt à aider l'équipe et à tout donner pour monter cette année."



Le RAEC Mons débutera sa saison de D1 FFA le 22 août prochain. La formation montoise affrontera le RFC Meux à domicile. Un succès est évidemment attendu pour démarrer la saison en beauté. Les Montois espèrent parvenir à s'imposer cette saison et à décrocher la montée.