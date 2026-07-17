Des millions sur un compte roumain pour jouer ? Les nouvelles révélations folles autour de l'Olympic Charleroi

On pourrait sans doute écrire un livre sur tout ce que l'Olympic Charleroi a vécu en coulisse la saison dernière. Le journaliste Romain Molina est revenu sur l'un des épisodes les plus troubles.

Lorsqu'un club belge cherche des soutiens financiers extérieurs, la porte est grande ouverte pour les manoeuvres les plus loufoques pour d'opaques fonds d'investissement. Romain Molina s'est fait une spécialité de les débusquer, il ne pouvait pas passer à côté de ce que l'Olympic a vécu la saison dernière.

Dans l'une de ses dernières vidéos, le journaliste français revient sur les promesses assez lunaires d'un éphémère joueur des Dogues, qui se serait proposé de payer pour jouer en D1B. "Le Président de l'Olympic a cru qu’un Irakien, soi-disant milliardaire, qui voulait une carrière dans le foot, allait investir dans son club".

Encore une histoire à dormir debout

"Ce mec (le joueur) a chanté la chansonnette à plein de clubs mais il n'a pas le niveau. C'est un joueur qui pourrait à peine jouer en départementale. Ils l'ont signé pour la D1B, en pensant qu’il allait mettre de l’argent mais il n'a rien mis", sourit nerveusement Romain Molina. "Tu as un mec qui arrive et qui dit ‘Je suis un joueur de foot professionnel, prenez-moi, peut-être que je vais investir chez vous’. L'Olympic l'a signé et a vu qu'il n'était pas bon".

Une histoire qui semble bel et bien liée à Abdullah Hameed, un ailier irakien de 30 ans débarqué à la Neuville en novembre après plusieurs mois sans club et parti...moins de trois mois plus tard. Il est aujourd'hui toujours sans club. Sauf que sa version des faits est assez différente. Le joueur expliquait à SudInfo avoir quitté le Pays Noir "pour ne pas être associé aux activités illégales du club".



"Rapidement, les dirigeants m'ont demandé si j'étais intéressé d'investir dans le club. Je me suis senti floué. On ne m'a jamais annoncé que je venais à l'Olympic pour y mettre de l'argent et je ne l'ai jamais proposé non plus", déclarait-il. "Très vite, on m'a proposé de payer plusieurs millions pour jouer. On m’a demandé d’envoyer de l’argent sur un compte en Roumanie". Quelle que soit la vraie version, s'il y en a une, le niveau de surréalisme atteint est sans précédent. Du moins...de ce que l'on sait.