"Le reste, c'est privé" : la discussion inattendue initiée par Romelu Lukaku au coup de sifflet final

Romelu Lukaku a été au centre d'un moment marquant hier soir, après le match de Ligue des champions entre Fenerbahçe et le Slavia Prague. Après le coup de sifflet final, le Diable Rouge est allé retrouver l'entraîneur Jindřich Trpišovský et l'a pris dans ses bras. Lors de leur discussion, Lukaku a eu des mots particulièrement élogieux pour l'équipe tchèque, même si l'entraîneur n'a pas voulu tout révéler.

Fenerbahçe a laissé filer une avance de 2-0 contre le Slavia Prague et a finalement dû se contenter d'un partage 2-2. Malgré son but en championnat ce week-end, Lukaku a débuté sur le banc avant de monter au jeu en seconde période. L'attaquant belge a encore eu une occasion de décider du match, mais n'a pas pu empêcher le Slavia d'égaliser à la 90e minute.

Après la rencontre, Big Rom est allé trouver l'entraîneur adverse, Jindřich Trpišovský. Les deux hommes se sont déjà croisés à plusieurs reprises par le passé. "Nous nous connaissons depuis longtemps, depuis ce match contre l'Inter qui s'était terminé sur le score de 1-1", a raconté l'entraîneur en conférence de presse.

Lukaku beau joueur

Selon Trpišovský, le Diable Rouge a été particulièrement impressionné par la capacité de réaction du Slavia Prague. "Il a salué la mentalité de notre équipe. Il a dit que nous n'avions peut-être pas toujours autant de qualité, mais que nous possédions une énorme force mentale et un grand cœur", a déclaré le coach à la presse tchèque.

Mais la conversation est apparemment allée au-delà du seul match. Lorsque les journalistes lui ont demandé ce que Lukaku avait encore dit, Trpišovský est resté très discret. "Le reste de notre conversation était personnel, donc je ne souhaite pas le révéler."

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Pour le Slavia Prague, ce match nul représentait un précieux coup de pouce. Le champion tchèque avait perdu ses deux premiers matchs de Ligue des champions et a enfin décroché un point. Les compliments de Lukaku ont sans doute rendu la soirée de Trpišovský encore un peu plus belle.