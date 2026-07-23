Naples n'a pas apprécié les déclarations de Kevin De Bruyne : la direction a tranché sur son avenir

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Naples n'a pas apprécié les déclarations de Kevin De Bruyne : la direction a tranché sur son avenir
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Kevin De Bruyne a vécu une première saison compliquée à Naples. Blessé pendant plusieurs mois, le Diable Rouge s'est montré critique envers le style de jeu d'Antonio Conte. Le club a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir.

L'arrivée de Kevin De Bruyne à Naples avait tout d'un grand coup. Après près de dix ans passés à Manchester City, le Diable Rouge avait choisi de relever un nouveau défi en Serie A. Libre de tout contrat, il s'était engagé avec le champion d'Italie dans un projet qui semblait lui correspondre. Mais la réalité a été différente. Ses premiers mois avec son nouveau club ont été gâchés par une blessure.

Cinq mois à l'infirmerie...

C'est le 25 octobre 2025 que De Bruyne se blesse aux ischio-jambiers. Ce jour-là, le Diable Rouge transforme son penalty contre l'Inter en Serie A avant d'être contraint de quitter ses équipiers. Il restera plusieurs mois sur la touche et ne retrouvera la compétition qu'en mars 2026.

Les tactiques d'Antonio Conte ne plaisaient pas à notre Diable Rouge

En fin de saison, il a expliqué que Naples jouait beaucoup trop bas et ne se projetait pas vers l'avant. Ce n'était pas le football qu'on lui avait promis lorsqu'il avait décidé de rejoindre le club. Depuis, Antonio Conte a quitté son poste et a été remplacé par Massimiliano Allegri.

Les critiques de De Bruyne n'ont pas plu à Giovanni Manna. Le directeur sportif de Naples reconnaît sur Corriere dello Sport que "l'année dernière, certaines choses avaient été promises concernant la manière de jouer, mais elles ne se sont pas concrétisées. C'est dommage". En revanche, il admet aussi que les déclarations de Kevin, "ne m'ont pas plu. Mais nous en parlerons quand il reviendra".

Pas question de vendre Kevin De Bruyne cet été

Manna ne compte pas se séparer de KDB. "Kevin s'est engagé dans ce projet pour deux ans. Il fait partie de ce projet. Je n'ai pas besoin de continuer à lui demander ce qu'il décide. Quand un joueur signe un contrat, il signe. Ensuite, c'est le club qui décide de ce qu'il se passe. Il n'y a rien à décider. Kevin n'a pas à choisir s'il part ou non. C'est un joueur de Naples."

Massimiliano Allegri devra le convaincre avec son nouveau projet

Pas encore de discussion entre Allegri et le milieu de terrain. "Kevin n'a pas encore parlé avec l'entraîneur. Et je ne pense pas que cela arrivera avant le début de la préparation. Quand Kevin reviendra, il rejoindra simplement le groupe comme tous les autres".

Pas dans sa meilleure forme pour le moment

Le dirigeant napolitain conclut en rappelant le contexte de cette première saison compliquée. "Kevin sort d'une année difficile. Il s'est blessé, mais lorsqu'il était en forme, il a été utile. Nous avons réalisé un investissement important pour le faire venir, aussi bien sur le plan financier qu'en termes d'attractivité. Il n'a pas apporté tout ce dont il est capable, mais c'est un homme intelligent et un champion. Je ne vois donc rien de négatif."

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