Un ancien Diablotin refroidit un club de Serie A : il privilégie la Ligue des champions

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un ancien Diablotin refroidit un club de Serie A : il privilégie la Ligue des champions
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Peu utilisé par Côme la saison passée malgré la qualification en Ligue des Champions, le latéral belge Ignace Van der Brempt a refusé l'offre de transfert venant de Sassuolo.

Cantonné à un rôle de rotation à Côme, Ignace Van der Brempt n'a disputé que 23 rencontres la saison dernière, entre la Serie A et la Coupe d'Italie, pour deux passes décisives. Un temps de jeu limité qui n'empêche pas un autre club italien de s'intéresser de près au défenseur belge.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Sassuolo a décidé de passer à l'action. Le club italien a transmis une première offre de six millions d'euros à Côme afin de s'attacher les services du latéral droit belge. Une proposition qui n'a pas convaincu les dirigeants lombards, lesquels estiment leur joueur à un montant supérieur. Les discussions pourraient néanmoins se poursuivre dans les prochains jours.

Plus de temps de jeu grâce à la Ligue des champions ?

Sous contrat jusqu'en juin 2028, Van der Brempt devrait rester à Côme cet été. Malgré son rôle de rotation la saison dernière, le club italien compte sur le défenseur belge, qui pourrait bénéficier d'un temps de jeu plus important avec un calendrier plus chargé. La participation du club à la Ligue des champions devrait pousser Cesc Fàbregas à plus faire tourner son effectif.

Le Diablotin aurait pris sa décision

Toujours d'après le journaliste italien, Van der Brempt ne souhaite pas rejoindre Sassuolo. Le Belge privilégierait un maintien à Côme, où il espère continuer à s'imposer et découvrir la Ligue des champions avec son équipe. À ce stade, pas de départ pour le défenseur de 24 ans.

Une petite baisse dans sa valeur marchande


L'ancien joueur du Club de Bruges a une valeur marchande de trois millions d'euros sur le site Transfermarkt. Elle atteignait quatre millions d'euros en juin 2025. Une baisse qui s'explique par le faible temps de jeu dont il a bénéficié la saison passée.

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