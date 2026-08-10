"C'est cette mentalité qu’il faut avoir" : Vincent Kompany prêt pour une nouvelle saison remplie de succès ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"C'est cette mentalité qu’il faut avoir" : Vincent Kompany prêt pour une nouvelle saison remplie de succès ?
Photo: © photonews
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Vincent Kompany s'est exprimé au micro du Bayern Munich. L'entraîneur est revenu sur le stage en Corée du Sud et a évoqué la saison à venir, alors que la Supercoupe d'Allemagne face à Dortmund approche pour les Bavarois.

Vincent Kompany a apprécié le stage de présaison en Corée du Sud : "C'est un endroit vraiment spécial. D’une certaine manière, nous nous sentons toujours chez nous ici. Le sentiment de revenir est vraiment très agréable pour nous."

Il y a deux ans, Vincent Kompany, alors fraîchement entraîneur du Bayern Munich, s'était déjà rendu en Corée du Sud à Séoul lors de sa première tournée estivale. Son équipe s'était imposée 2-1 contre Tottenham. "C’était un premier moment de réussite pour nous en tant qu’équipe. C’était une nouvelle saison, un nouvel entraîneur, une nouvelle équipe, et tout s’est très bien mis en place lors de ce match. Depuis cette rencontre, nous avons conservé cette énergie. Nous sommes une équipe qui joue sans peur, et j’adore ça."

Vincent Kompany évoque la saison à venir du Bayern Munich

Vincent Kompany s'est également exprimé sur la saison à venir du Bayern : "Nous regardons désormais vers l’avant et nous devons tout recommencer. Pas en ce qui concerne nos principes, mais nous devons retrouver ce sentiment de faim et montrer à nouveau tout ce dont nous sommes capables. Et nous avons cette envie."

"L’important maintenant est de tout faire correctement afin d’être déjà performants en Supercoupe, puis en Bundesliga, en Europe et en Coupe. Pour cela, il faut être pleinement concentrés. Cette saison peut toujours être la meilleure, et c’est cette mentalité qu’il faut avoir."


Le premier match de la saison du Bayern démarrera le samedi 22 août. Les hommes de Vincent Kompany affronteront le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Le premier match de championnat se tiendra quant à lui le 28 août à l'Allianz Arena contre Stuttgart.

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