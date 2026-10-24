À ne pas prendre à la légère : pourquoi un virus peut être si dangereux pour Vincent Kompany

Vincent Kompany a dû être hospitalisé d'urgence après s'être effondré au centre d'entraînement du Bayern Munich. L'entraîneur avait lui-même expliqué plus tôt qu'il avait contracté un virus important, mais qu'il n'avait pas écouté son corps.

Ce qui ressemble à première vue à une infection ordinaire peut, dans certaines circonstances, avoir de graves conséquences. Le médecin du sport Kris Van der Mieren explique pourquoi les anciens sportifs de haut niveau doivent eux aussi faire preuve d'une grande prudence.

“Certains virus, notamment ceux de la grippe et du coronavirus, ont une prédilection pour le muscle cardiaque”, avertit Van der Mieren dans Het Laatste Nieuws. Il souligne qu'il n'est pas au courant de l'état médical personnel de Kompany et qu'il ne peut donc pas dire ce qui est précisément arrivé à l'entraîneur du Bayern.

Un virus peut perturber le système électrique du cœur

Certaines infections virales se propagent dans tout le corps via le sang. Elles peuvent ainsi toucher non seulement les voies respiratoires, mais aussi les muscles, les articulations et les organes.

La situation peut devenir particulièrement dangereuse lorsque le muscle cardiaque est atteint. Un virus peut perturber le système électrique du cœur et provoquer des troubles du rythme cardiaque. Il est donc important de prendre suffisamment de repos en cas d'infection virale et de ne pas reprendre trop rapidement une activité sportive intensive.

Chez les anciens sportifs de haut niveau, un facteur de risque supplémentaire peut entrer en jeu. Des années d'efforts intenses ou une ancienne infection passée inaperçue peuvent, dans certains cas, laisser du tissu cicatriciel sur le muscle cardiaque.



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Durant leur carrière professionnelle, les sportifs font l'objet d'un suivi très attentif, mais après leur retraite, une partie de ce contrôle médical disparaît. Cela ne signifie pas que les anciens athlètes de haut niveau courent automatiquement davantage de risques, mais plutôt que des problèmes cardiaques existants peuvent parfois passer inaperçus.

Le stress et la recherche de performance peuvent accroître la charge

Le stress peut également jouer un rôle lorsqu'un problème sous-jacent existe déjà. “On peut parfaitement vivre avec du tissu cicatriciel sur le muscle cardiaque sans jamais remarquer le moindre symptôme. Jusqu'au moment où l'on se retrouve soudainement dans une période de grand stress”, explique Van der Mieren.

La production d'adrénaline et de cortisol augmente alors la charge supportée par le corps. Combinée à une infection, elle peut contribuer à l'apparition de problèmes chez une personne présentant une vulnérabilité.

L'avertissement ne concerne d'ailleurs pas uniquement les anciens sportifs de haut niveau. Van der Mieren évoque la ‘maladie des managers’ : des personnes qui, après des années sans sport, se mettent soudainement à s'entraîner intensivement, mais veulent immédiatement aller jusqu'à l'extrême.

“Après 10 minutes, ils sont déjà à la limite parce qu'ils veulent gagner : c'est aussi ce à quoi ils sont habitués dans leur travail”, affirme-t-il. Les personnes qui ont de la fièvre ou se sentent malades ont donc tout intérêt à éviter les efforts intenses et à ne reprendre que progressivement, lorsque leur rétablissement le permet.