"Il est franc, et j’apprécie cela" : Thibaut Courtois retrouve José Mourinho

Thibaut Courtois a fait son retour à l'entraînement du Real Madrid après ses vacances. Le Diable Rouge a retrouvé son nouvel entraîneur au Real Madrid, José Mourinho. Le portier belge, qui a déjà évolué sous les ordres du Special One à Chelsea, est ravi d'évoluer à nouveau à ses côtés.

Le gardien du Real Madrid a écourté ses vacances pour revenir un peu plus tôt avec le groupe. Pourquoi ce choix ? "Je suis revenu un peu plus tôt car, avec ma blessure, je voulais m’assurer que tout allait bien en m’entraînant individuellement avant de rejoindre l’équipe", a-t-il expliqué au micro de son équipe.

"Aujourd’hui, j’ai fait l’entraînement spécifique aux gardiens et je me sens très bien et heureux d’être de retour à l’entraînement."

Thibaut Courtois ravi d'évoluer sous les ordres de José Mourinho

Thibaut Courtois a ensuite pris la parole à propos de José Mourinho : "C’est un entraîneur très exigeant, qui privilégie le collectif aux individualités. Pour moi, ce sont des facteurs essentiels pour gagner. C’est un excellent entraîneur et, personnellement, très accessible. Il est franc, et j’apprécie cela. Je pense que c’est la voie à suivre."

Il garde de bons souvenirs du nouveau tacticien des Merengue : "Nous avons joué ensemble à Chelsea, nous avons remporté la Premier League ensemble. J’en garde d’excellents souvenirs et je suis ravi de retrouver ses ordres. Nous espérons bien travailler ensemble et vivre de belles années ici."

Thibaut Courtois veut remporter des titres



Le Real Madrid démarrera officiellement sa saison le samedi 22 août face à l'Espanyol. Thibaut Courtois espère évidemment réaliser une bonne saison : "Nous sommes très motivés. Personnellement, je veux gagner des titres. C’est important pour l’équipe, les supporters et le club de renouer avec la victoire. Après la Coupe du Monde et ma blessure, je tenais à retrouver rapidement la pleine forme, et c’est chose faite."