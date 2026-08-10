OFFICIEL : un joueur de l'équipe de France est de retour au PSG

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : un joueur de l'équipe de France est de retour au PSG
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C'est officiel, Lucas Digne est un joueur du PSG. L'international français a paraphé un contrat avec les champions d'Europe en titre jusqu'en 2029. Le latéral gauche est de retour après un premier passage dans le club de la capitale française entre 2013 et 2016.

"Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer le retour de Lucas Digne. Le défenseur international français s'engage avec le Club de la capitale jusqu’en 2029. Il portera le numéro 12", écrit le PSG dans un communiqué.

Lucas Digne quitte Aston Villa pour environ 7 millions d'euros. Il avait déjà passé sa visite médicale le 20 juillet dernier et l'officialisation était alors attendue.

Le défenseur de 33 ans retrouve la Ligue 1, qu'il avait quittée en 2016. Il a fait ses débuts professionnels sous les couleurs du LOSC, son club formateur, entre 2011 et 2013 avant de signer au PSG, où il a évolué entre 2013 et 2016. En France, il a déjà remporté le championnat à deux reprises, la Coupe de France, deux Coupes de la Ligue ainsi que trois Trophées des Champions.

Les premiers mots de Lucas Digne au PSG

Lucas Digne s'est évidemment montré ravi de revenir au PSG : "Je suis très honoré de pouvoir revenir au Paris Saint-Germain après la formidable aventure vécue il y a plus de dix ans. Je suis particulièrement impressionné par l'évolution qu'a connue le club ces dernières années."

"Les conditions de travail au Campus sont exceptionnelles et témoignent des ambitions du Club. J'ai hâte de débuter ce nouveau chapitre et de mettre toute mon expérience au service de l'équipe. Je donnerai, une fois encore, le meilleur de moi-même pour défendre les couleurs du Paris Saint-Germain."

Le PSG a notamment mis en avant plusieurs de ses qualités : "Reconnu pour la qualité de son pied gauche, sa précision sur les centres et sa régularité au plus haut niveau, Lucas Digne retrouve le Paris Saint-Germain fort d'une riche expérience européenne et internationale."

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