Sans club, Yari Verschaeren dit non à un contrat de trois ans en Italie

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Sans club, Yari Verschaeren dit non à un contrat de trois ans en Italie
Photo: © photonews
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Yari Verschaeren n'a pas trouvé de nouveau club depuis son départ d'Anderlecht. La Sampdoria a tenté de l'attirer en Italie avec une offre importante, mais le Belge a fait son choix et préfère attendre avant de se décider.

Yari Verschaeren cherche le bon projet pour poursuivre sa carrière. Libre depuis son départ d'Anderlecht, le milieu offensif de 25 ans ne se précipite pas. Plusieurs possibilités se présentent à lui, mais aucune n'a débouché sur un accord. Le Belge prend son temps avant de faire un choix important pour la suite de sa carrière.

Jesper Fredberg espère convaincre Yari Verschaeren

Parmi les clubs qui suivent sa situation, la Sampdoria est particulièrement attentive. Ce n'est pas une surprise puisque Jesper Fredberg travaille au sein du club italien. L'ancien directeur sportif d'Anderlecht connaît très bien Verschaeren pour l'avoir côtoyé à Bruxelles et aimerait pouvoir compter sur lui en Italie.

La Sampdoria cherche à renforcer son milieu et le profil de Verschaeren plaît au club italien. Mais il y a un problème : la Sampdoria évolue en Serie B. L'ancien numéro 10 des Mauves espère trouver une équipe qui évolue au plus haut niveau et la deuxième division italienne n'est pas sa priorité.

Verschaeren ne veut pas évoluer en Serie B

Les Italiens ont tenté le coup avec une proposition concrète. Selon Secolo XIX, Verschaeren s'est vu offrir un contrat de trois ans accompagné de conditions financières importantes. Le Diable Rouge a décidé de ne pas accepter cette proposition. Un nouveau refus pour la Sampdoria, qui avait essayé de l'attirer.

La dernière offre de la Sampdoria ?

Après ce refus, on ne sait pas si la Sampdoria reviendra avec une nouvelle proposition. Verschaeren est sans club pour le moment. Comme il est libre de tout contrat, il peut prendre son temps et écouter les autres offres.

Formé à Anderlecht, il a disputé plus de 150 rencontres avec l'équipe première et connu plusieurs campagnes européennes avec les Mauves.

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