Esse, Adedeji-Sternberg, Koopmeiners : quand la recherche d'un ailier se complique au Club de Bruges

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Esse, Adedeji-Sternberg, Koopmeiners : quand la recherche d'un ailier se complique au Club de Bruges
Photo: © photonews
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Le Club de Bruges cherche encore un ailier, s'était rapproché de trois cibles distinctes, mais a été chaque fois rebuté par le même élément : le prix demandé par le club vendeur. Les Blauw & Zwart ne veulent pas dépenser plus que de raison.

Un nouvel ailier va débarquer au Club de Bruges avant la fin du mercato. Oui, mais lequel ? Une réponse à laquelle personne ne peut répondre, car les Blauw & Zwart n'ont pas encore trouvé chaussure à leur pied malgré des négociations avec trois joueurs distincts.

Le champion en titre s'est d'abord rapproché de Noah Adedeji-Sternberg, le jeune ailier du Racing Genk, avec qui il a bouclé un accord personnel. Le club limbourgeois n'a cependant aucune intention de le laisser partir pour un concurrent direct et demande assez logiquement le prix fort.

Mettant le dossier en attente, Bruges s'est alors tourné vers d'autres cibles, dont celle menant à Peer Koopmeiners, qui a déclaré ce week-end après la victoire 2-0 de l’AZ Alkmaar face à l’ADO Den Haag que son transfert vers Bruges avait échoué. Là aussi, le club de la Venise du Nord a été rebuté par le prix demandé par le club néerlandais après s'être vu refuser une offre de dix millions d'euros.

Bruges trois fois rebuté par l'indemnité dans sa recherche d'ailier

Tentative numéro 3 pour les Blauw & Zwart avec Romain Esse, Anglais de 21 ans évoluant à Crystal Palace. Mais là encore, les Eagles demandent douze millions d'euros, ce que ne veulent pas débourser les pensionnaires du Jan Breydel, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws.

Trois joueurs avec lesquels Bruges était très avancé, voire parvenu à ses fins dans le cadre d'un accord personnel, mais qui n'a pas réussi à faire baisser le prix demandé par les clubs vendeurs voulant aussi que leur joueur parte pour douze millions d'euros comme Jan Virgili.

Le FCB ne veut pas s'affoler et reste malgré tout mesuré sur le marché, ce pourquoi ces trois pistes semblent aujourd'hui abandonnées, et Bruges contraint d'en chercher une autre.

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