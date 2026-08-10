Confirmé : cette piste du Club de Bruges ne rejoindra finalement pas les Blauw en Zwart

Suivi par le Club de Bruges cet été, Peer Koopmeiners ne rejoindra finalement pas les Blauw en Zwart. Le milieu de terrain va prolonger son contrat avec l’AZ.

Le joueur a confirmé l'information au micro de De Telegraaf après la victoire 2-0 de l’AZ face à l’ADO Den Haag. "Tout d’abord parce que le transfert au Club de Bruges a échoué", a expliqué Peer Koopmeiners lorsqu’on lui a demandé pourquoi il allait prolonger son contrat avec l’AZ. Le champion de Belgique avait manifesté un intérêt concret pour le milieu de terrain de 25 ans et aurait même formulé, selon les médias néerlandais, une offre supérieure à dix millions d’euros.

Le Club de Bruges a vu son offre de 10 millions refusée

Ce montant n’a toutefois pas suffi à convaincre l’AZ. Le club d’Alkmaar s’est montré clair : Peer Koopmeiners ne pouvait pas partir et le club néerlandais est resté ferme sur le montant réclamé. La tentative du Club de Bruges d’attirer le milieu de terrain en Belgique a donc finalement échoué.

Pour Koopmeiners, la déception était évidemment présente. Le milieu de terrain était bel et bien ouvert à un transfert au Club de Bruges, où il aurait notamment pu disputer la Ligue des champions. "Bien sûr, j’étais un peu déçu que le transfert au Club de Bruges ne se soit pas concrétisé", a-t-il reconnu.

Peer Koopmeiners va prolonger son contrat avec l’AZ

Peer Koopmeiners ne souhaite toutefois pas s’attarder sur ce transfert avorté : Je ne veux pas rester bloqué là-dessus. Tant que les choses se passent correctement, j’ai du respect pour les deux parties. Je suis heureux d’avoir trouvé un bon accord avec l’AZ."

Et ces discussions ont désormais débouché sur un nouvel accord. Il a confirmé que les derniers détails étaient en cours de finalisation et qu’il signerait son nouveau contrat amélioré cette semaine : "Nous n’en sommes pas encore tout à fait là, mais cela va se faire cette semaine. Tant que les négociations sont en cours, il ne faut pas aller trop vite. Il ne reste désormais que les derniers détails et certaines formulations dans les contrats. Cela devrait rapidement être réglé."





Le Club de Bruges a entre-temps recruté Freddie Potts pour renforcer son milieu de terrain. Les Blauw en Zwart sont toutefois encore à la recherche d’un ailier supplémentaire.