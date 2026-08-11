OFFICIEL : le RWDM recrute un nouveau buteur belge de 22 ans

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : le RWDM recrute un nouveau buteur belge de 22 ans
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C'est officiel, le RWDM a annoncé la signature du jeune buteur de 22 ans Tibe Vanhaeren. Le joueur rejoint les Bruxellois en provenance du Sporting Hasselt. Il a signé un contrat de deux saisons avec sa nouvelle équipe.

"Un nouveau numéro neuf débarque au Temple ! Le jeune attaquant belge Tibe Vanhaeren arrive en provenance du Sporting Hasselt et signe un contrat de deux ans. La saison dernière, Tibe a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en 25 matchs, contribuant ainsi à la promotion du club en Challenger Pro League. Bienvenue au RWDM, Tibe !", écrit le club bruxellois sur ses réseaux sociaux.

Le profil de Tibe Vanhaeren : un numéro neuf qui peut évoluer en soutien

Gaucher, il évolue principalement au poste de numéro neuf mais peut également jouer en tant que soutien d'un autre attaquant. Il est un attaquant assez mobile capable de peser dans la surface de réparation tout en participant au jeu collectif. Sa saison réussie avec le Sporting Hasselt la saison dernière a inévitablement attiré le RWDM, qui a décidé de le recruter. Le club fraîchement promu en D1B lui a d'ailleurs souhaité le meilleur via une publication sur les réseaux sociaux : "Merci pour tout et bonne chance à Bruxelles, Tibe !"

Tibe Vanhaeren va poursuivre sa progression au RWDM Brussels

Avant son passage au Sporting Hasselt, il avait notamment évolué à Thes Sport. C'est ainsi un jeune joueur qui a déjà acquis de l'expérience mais qui est encore prêt à poursuivre sa progression.

Le RWDM poursuit ainsi son mercato avec les arrivées notamment de joueurs comme Théo Defourny, Jonas Vinck ou encore Ridwane M'Barki. Relégué en D1 FFA, le club bruxellois espère bien réussir une bonne saison après cette relégation suite à la non-obtention de la licence professionnelle nécessaire pour rester en Challenger Pro League. Tibe Vanhaeren évoluera ainsi dans le même échelon qu'avec le Sporting Hasselt, mais en D1 FFA et non en D1 VV.

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