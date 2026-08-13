🎥 Prêt à enfin tout casser en Italie ? De Bruyne signe un doublé avec Naples en amical

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Prêt à enfin tout casser en Italie ? De Bruyne signe un doublé avec Naples en amical
Photo: © photonews
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Les supporters du Napoli attendront beaucoup de Kevin De Bruyne cette saison. Et visiblement, le meneur de jeu belge est bien décidé à répondre à ces attentes. KDB a inscrit un doublé en match amical avec Naples.

Après des débuts compliqués en Serie A, Kevin De Bruyne prépare sa deuxième saison au Napoli avec sérieux. Tout le monde attend bien plus du Diable Rouge, arrivé en star au pied du Vésuve après avoir été l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League pendant des années.

Mais une blessure l'a privé d'une bonne partie de la saison, et même quand il jouait, De Bruyne n'était visiblement pas au sommet de son art.

La préparation estivale, cependant, se passe plutôt bien. Le Napoli a affronté l'Aris Salonique en match amical cette semaine et Kevin De Bruyne a pu disputer 45 minutes, lors desquelles il a largement participé à la victoire facile de ses couleurs.

Kevin De Bruyne s'offre un doublé face à l'Aris Salonique 

De Bruyne a en effet signé un doublé après son entrée au jeu, d'abord en ponctuant un bon centre venu de la droite, puis en étant bien placé en fin de rencontre dans le petit rectangle pour fixer le score à 6-2 en faveur de Naples. 

La saison passée, Kevin De Bruyne a disputé 21 matchs toutes compétitions confondues avec les Partenopei, inscrivant 5 buts (tous en Serie A) et délivrant 4 passes décisives (2 en Serie A, 2 en Ligue des Champions). Il espère désormais pouvoir enchaîner et rester fit afin de s'imposer pour de bon en Italie. 

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