La RAAL était proche d'un petit exploit à Anderlecht, mais devra tout de même montrer autre chose

La RAAL a adopté une approche assez logiquement défensive au Lotto Park, dimanche. Elle a failli porter ses fruits, mais les Loups devront tout de même proposer autre chose durant la saison pour s'en sortir.

Malgré sa défaite concédée suite au but d'Adriano Bertaccini dans les dernières minutes, la RAAL a tout de même quitté le Lotto Park avec confiance et une certaine satisfaction, dimanche soir.

Pour la première d'Edward Still, les Loups ont tenu tête à une équipe disputant la Coupe d'Europe et se battant pour le podium, le tout en ayant joué la dernière demi-heure en infériorité numérique après l'exclusion de Joël Ito pour une deuxième carte jaune.

Dans le fond, ces débuts sont donc très encourageants, mais les statistiques infirment quelque peu cette tendance : avec 26 % de possession de balle, 0,74 xG et deux tirs cadrés seulement, La Louvière n'a que très peu apporté le danger devant la cage de Colin Coosemans. "Il ne faut pas oublier contre qui on jouait, l'une des meilleures équipes du pays", rappelait Ismaila Coulibaly au coup de sifflet final.

Oui, la RAAL a tenu tête à Anderlecht, mais...

Le milieu de terrain arrivé cet été à l'Easi Arena n'a pas tort, mais sans la maladresse d'Anderlecht, qui n'a cadré que 7 de ses 32 tirs et qui n'a marqué que deux buts avec 3,19 xG, la rencontre aurait pu être pliée bien plus tôt.

"C'était notre plan de jeu, de défendre de manière solide et de profiter de la vitesse de notre attaquant en contre-attaque", ajoutait Coulibaly, en parlant de Mustapha Isah, premier buteur en match officiel cette saison pour les Loups, qui confirmait. "C'est ma principale qualité, de prendre le dos de la défense. J'espère encore aider l'équipe de cette manière cette saison."





Un plan de jeu qui n'a pas démérité au Lotto Park dans un match de reprise de début août, mais qui risque d'être tout de même un peu juste lorsque tout le monde aura repris du rythme. Ismaila Coulibaly a promis que le jeu de la RAAL allait évoluer vers l'offensive au fur et à mesure de la saison... et encore plus si les Loups veulent effectivement jouer les trouble-fêtes dans la colonne de gauche.