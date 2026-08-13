Analyse La RAAL était proche d'un petit exploit à Anderlecht, mais devra tout de même montrer autre chose

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
La RAAL était proche d'un petit exploit à Anderlecht, mais devra tout de même montrer autre chose
Photo: © photonews
Deviens fan de RAAL La Louvière! 51

La RAAL a adopté une approche assez logiquement défensive au Lotto Park, dimanche. Elle a failli porter ses fruits, mais les Loups devront tout de même proposer autre chose durant la saison pour s'en sortir.

Malgré sa défaite concédée suite au but d'Adriano Bertaccini dans les dernières minutes, la RAAL a tout de même quitté le Lotto Park avec confiance et une certaine satisfaction, dimanche soir.

Pour la première d'Edward Still, les Loups ont tenu tête à une équipe disputant la Coupe d'Europe et se battant pour le podium, le tout en ayant joué la dernière demi-heure en infériorité numérique après l'exclusion de Joël Ito pour une deuxième carte jaune.

Dans le fond, ces débuts sont donc très encourageants, mais les statistiques infirment quelque peu cette tendance : avec 26 % de possession de balle, 0,74 xG et deux tirs cadrés seulement, La Louvière n'a que très peu apporté le danger devant la cage de Colin Coosemans. "Il ne faut pas oublier contre qui on jouait, l'une des meilleures équipes du pays", rappelait Ismaila Coulibaly au coup de sifflet final.

Oui, la RAAL a tenu tête à Anderlecht, mais...

Le milieu de terrain arrivé cet été à l'Easi Arena n'a pas tort, mais sans la maladresse d'Anderlecht, qui n'a cadré que 7 de ses 32 tirs et qui n'a marqué que deux buts avec 3,19 xG, la rencontre aurait pu être pliée bien plus tôt.

"C'était notre plan de jeu, de défendre de manière solide et de profiter de la vitesse de notre attaquant en contre-attaque", ajoutait Coulibaly, en parlant de Mustapha Isah, premier buteur en match officiel cette saison pour les Loups, qui confirmait. "C'est ma principale qualité, de prendre le dos de la défense. J'espère encore aider l'équipe de cette manière cette saison."

Un plan de jeu qui n'a pas démérité au Lotto Park dans un match de reprise de début août, mais qui risque d'être tout de même un peu juste lorsque tout le monde aura repris du rythme. Ismaila Coulibaly a promis que le jeu de la RAAL allait évoluer vers l'offensive au fur et à mesure de la saison... et encore plus si les Loups veulent effectivement jouer les trouble-fêtes dans la colonne de gauche.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière

Plus de news

Un joueur du KRC Genk contraint de sortir sur blessure lors d'un match amical

Un joueur du KRC Genk contraint de sortir sur blessure lors d'un match amical

12:00
Le RWDM ne s’arrête plus : de nouveaux joueurs débarquent encore à Molenbeek

Le RWDM ne s’arrête plus : de nouveaux joueurs débarquent encore à Molenbeek

11:40
"Il fait partie des bons joueurs de ce monde" : Luis Enrique répond à une question sur Mika Godts

"Il fait partie des bons joueurs de ce monde" : Luis Enrique répond à une question sur Mika Godts

11:10
Manchester United montre toute sa confiance envers Senne Lammens avec une décision symbolique

Manchester United montre toute sa confiance envers Senne Lammens avec une décision symbolique

10:50
Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

10:36
Inquiétude à l’Antwerp : le verdict est tombé pour ce joueur sorti en larmes

Inquiétude à l’Antwerp : le verdict est tombé pour ce joueur sorti en larmes

09:30
OFFICIEL : l'ancien joueur de l'Union SG Franjo Ivanović rejoint un club de Ligue 1

OFFICIEL : l'ancien joueur de l'Union SG Franjo Ivanović rejoint un club de Ligue 1

10:05
Zinédine Zidane dévoile son staff : plusieurs grands noms à ses côtés

Zinédine Zidane dévoile son staff : plusieurs grands noms à ses côtés

09:42
1
L’Union SG face à un problème inattendu pour la Coupe d’Europe

L’Union SG face à un problème inattendu pour la Coupe d’Europe

09:30
Youri Tielemans se met des supporters d'Aston Villa à dos : "Il existe des clubs au-dessus de Villa"

Youri Tielemans se met des supporters d'Aston Villa à dos : "Il existe des clubs au-dessus de Villa"

09:00
OFFICIEL : Yari Verschaeren et Bjorn Meijer se lancent dans un nouveau défi en Italie

OFFICIEL : Yari Verschaeren et Bjorn Meijer se lancent dans un nouveau défi en Italie

08:00
Un moyen de forcer son départ de Charleroi ? Parfait Guiagon sous certificat médical

Un moyen de forcer son départ de Charleroi ? Parfait Guiagon sous certificat médical

07:30
Ça va encore bouger à Malines : le club prépare plusieurs nouvelles arrivées

Ça va encore bouger à Malines : le club prépare plusieurs nouvelles arrivées

06:30
🎥 Un accueil digne des plus grandes stars pour Romelu Lukaku : Fenerbahçe déroule le tapis rouge

🎥 Un accueil digne des plus grandes stars pour Romelu Lukaku : Fenerbahçe déroule le tapis rouge

23:50
Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

22:30
Le PSG conserve son titre : Aston Villa battu en Supercoupe d'Europe

Le PSG conserve son titre : Aston Villa battu en Supercoupe d'Europe

23:15
Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman

Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman

21:40
Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

21:30
Ça bouge encore à l'Union Saint-Gilloise : un septième départ vient d'être acté

Ça bouge encore à l'Union Saint-Gilloise : un septième départ vient d'être acté

21:00
Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches

Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches

20:05
2
Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison

Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison

20:30
OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

19:16
2
Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

19:33
Bruges et l’Union SG encore grands favoris pour le titre ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes

Bruges et l’Union SG encore grands favoris pour le titre ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes

19:00
La Challenger Pro League est bientôt de retour : voici cinq joueurs à suivre cette saison en D1B !

La Challenger Pro League est bientôt de retour : voici cinq joueurs à suivre cette saison en D1B !

18:40
Du rire aux larmes : en immersion complète avec la délégation de l'Union dans le Grand Nord

Du rire aux larmes : en immersion complète avec la délégation de l'Union dans le Grand Nord

18:00
"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

18:20
Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges

Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges

17:00
Alexis Trouillet, sa première grande interview au Standard : "Les mots de Marc Wilmots m'ont de suite touché" Interview

Alexis Trouillet, sa première grande interview au Standard : "Les mots de Marc Wilmots m'ont de suite touché"

16:20
"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

17:30
"Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ?

"Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ?

16:40
1
OFFICIEL : encore sur le terrain face à Anderlecht il y a un peu plus de dix jours, ce buteur rejoint Beveren

OFFICIEL : encore sur le terrain face à Anderlecht il y a un peu plus de dix jours, ce buteur rejoint Beveren

16:00
Deux légers pépins, la réaction de Nkada : le point de Vincent Euvrard au Standard, quatre jours avant Malines Interview

Deux légers pépins, la réaction de Nkada : le point de Vincent Euvrard au Standard, quatre jours avant Malines

14:40
Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer

Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer

15:40
2
OFFICIEL : un joueur d’un club de Premier League, qui connaît bien le football belge, rejoint La Gantoise

OFFICIEL : un joueur d’un club de Premier League, qui connaît bien le football belge, rejoint La Gantoise

15:00
Accord conclu : après Yari Verschaeren, la Sampdoria s'apprête à recruter un joueur du Club Bruges

Accord conclu : après Yari Verschaeren, la Sampdoria s'apprête à recruter un joueur du Club Bruges

14:24

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/08 STVV STVV
Union SG Union SG 15/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 15/08 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 15/08 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 15/08 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16/08 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti ! JoBg JoBg a propos de "Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ? Pogi Pogi a propos de Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer Union 60 Union 60 a propos de Transferts à venir, stade pour l'Europe : les vérités du CEO de l'Union sur les conséquences de l'élimination SchuuultZ SchuuultZ a propos de Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas Pogi Pogi a propos de L'UEFA veut faire marche arrière avec la VAR ! QuickPick QuickPick a propos de "C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables Pogi Pogi a propos de Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht Pogi Pogi a propos de David Hubert révolté comme rarement : "Il se laisse emporter par ses émotions" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved