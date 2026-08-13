Zinédine Zidane dévoile son staff : plusieurs grands noms à ses côtés

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C'était plus que jamais attendu, mais c'est désormais officiel : Zinédine Zidane succède à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. La nouvelle a été annoncée par la Fédération française de football (FFF) ce mardi en fin de matinée.