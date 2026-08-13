Zinédine Zidane dévoile son staff : plusieurs grands noms à ses côtés
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C'était plus que jamais attendu, mais c'est désormais officiel : Zinédine Zidane succède à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. La nouvelle a été annoncée par la Fédération française de football (FFF) ce mardi en fin de matinée.
Zinédine Zidane dévoile son staff : plusieurs grands noms à ses côtés
Staff technique
- David Bettoni — Entraîneur adjoint
- Hamidou Msaidie — Assistant coach
- Fabien Barthez — Entraîneur des gardiens de but
- Grégory Dupont — Conseiller stratégie et performance
- Stéphane Planque — Observateur
- Farid Tabet — Assistant coach analyste data vidéo
- Clément Ybert — Analyste vidéo adjoint
Staff médical
- Hervé Collado — Médecin
- Maxime Matton — Kinésithérapeute
- Paul Olive — Kinésithérapeute
- Nagib Remita — Kinésithérapeute
- Pierre-Yves Froideval — Kinésithérapeute
- Philippe Boixel — Ostéopathe
- Marc Retali — Pédicure podologue
Staff support
- Laurent Georges — Team manager
- Mohamed Sanhadji — Logistique sécurité
- Mustapha Khalef — Agent de sécurité
- Kamel Lahlouh — Intendant
- Bastien Geray — Intendant adjoint
- Guillaume Bigot — JRI
- Antonio Mesa — JRI
- Roberto Falvo — Chef cuisinier
C'était plus que jamais attendu, mais c'est désormais officiel : Zinédine Zidane succède à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. La nouvelle a été annoncée par la Fédération française de football (FFF) ce mardi en fin de matinée.
Zinédine Zidane a enfin officiellement retrouvé un poste d’entraîneur. Après avoir quitté le Real Madrid à l’été 2021, il n’avait toujours pas retrouvé de banc. Philippe Diallo, le président de la FFF, a annoncé la nomination de Zinédine Zidane lors d’une conférence de presse, aux côtés du nouveau sélectionneur.
Zinédine Zidane débutera sa campagne à la tête de l’équipe de France en Ligue des nations. Son premier match aura lieu le 25 septembre prochain contre la Turquie. Lors de cette même trêve internationale, la France affrontera également la Belgique le 28 septembre, l’Italie le 2 octobre, puis à nouveau la Belgique le 5 octobre.
Le palmarès de Zinédine Zidane en tant qu'entraîneur
Alors qu’il n’a été à la tête que d’un seul club, la légende française possède un palmarès impressionnant en tant qu’entraîneur. Il a remporté trois Ligues des champions (2016, 2017 et 2018), deux Supercoupes de l’UEFA (2016 et 2017) et deux Coupes du monde des clubs de la FIFA (2016 et 2017). Sur la scène nationale, il a remporté deux championnats d’Espagne (2017 et 2020) et deux Supercoupes d’Espagne (2017 et 2019).
𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026
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