Leur star est partie, le cauchemar des Diables pas : découvrez le Kairat Almaty, adversaire d'Anderlecht

Ce mardi, le RSC Anderlecht se déplace aux confins de l'Europe... ou plutôt de l'UEFA. Le Kairat Almaty sera le plus long déplacement jamais effectué par un club belge en Coupe d'Europe. Un adversaire pourtant largement prenable.

Pourquoi le Kazakhstan et ses clubs sont-ils membres de l'UEFA ?

Giulian Biancone le soulignait après la qualification face au PAOK : "C'est un peu bizarre qu'un tel club puisse participer aux compétitions de l'UEFA". C'est un fait : le Kazakhstan est un pays d'Asie centrale. Mais en 2002, la fédération kazakhe a émis une demande afin de quitter l'AFC (la confédération asiatique) pour rejoindre l'UEFA, sportivement et financièrement plus intéressante.

L'ironie veut que dans le communiqué de l'annonce de l'UEFA, celle-ci parle bien du Kazakhstan comme d'un pays "d'Asie centrale" - géographiquement, c'est indéniable, puisque... près de 95% du territoire kazakh est situé à l'est du fleuve Oural, considéré comme la "frontière" géographique entre l'Asie et l'Europe. Une convention plutôt qu'une règle absolue, mais qui place par exemple d'autres ex-républiques soviétiques comme l'Ouzbékistan, le Turkménistan et le Kirghizistan entièrement hors d'Europe.

Ces quelques pourcentages de territoire situés en Europe, son passé au sein de l'URSS (considérée comme européenne) et des critères sportifs comme (géo)politiques ont donc permis au Kazakhstan d'intégrer l'UEFA en 2002. Un changement de confédération comparable à celui de l'Australie, désormais au sein de l'AFC plutôt que de l'OFC alors qu'elle est intégralement située en Océanie plutôt qu'en Asie.

Anderlecht bat un record en se rendant au Kairat Almaty

Le problème pour les clubs européens est que la majorité des clubs kazakhs ne se situent pas à l'ouest du pays, du moins ceux jouant les Coupes d'Europe. Seul le FC Aktobe, où évolue l'ex-Rouche Senna Miangue, dispute occasionnellement l'Europe et est situé un peu plus près (mais reste par exemple plusieurs centaines de kilomètres plus à l'est que le Rubin Kazan, déjà un déplacement lointain à l'époque où les clubs russes n'étaient pas bannis).

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Et aucun club belge n'a encore voyagé aussi loin qu'Almaty. Le Club de Bruges aurait dû s'y rendre en janvier dernier, mais les conditions climatiques extrêmes qui frappaient l'ancienne capitale (environ -30°) ont forcé la délocalisation du match à Astana, un peu plus proche. Almaty se situe à 1h de vol de l'ouest de la Chine et de la préfecture du Xinjiang, région multiethnique où vivent de nombreux Kazakhs et Ouïgours.





Une équipe plus faible que celle battue par Bruges en janvier ?

Malgré un déplacement presque aussi lointain et des conditions climatiques particulièrement rudes même à Astana, le Club de Bruges avait déroulé face au Kairat Almaty, l'emportant 4 buts à 1. La star du club kazakh, Dastan Satpaev, qui avait notamment brillé face aux Diables Rouges en novembre 2025, et qui a rejoint Chelsea entre temps, n'avait pas joué... et il n'est plus au Kairat désormais.

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Le reste de l'équipe a peu changé. Mais Jorginho, l'attaquant vedette de l'équipe, vient de s'occasionner une rupture des ligaments croisés et sera donc absent. Marc Gual, ancien attaquant du Legia Varsovie, de Gérone et de Saragosse, le remplace et sera l'homme dont il faudra se méfier côté RSCA.

Mais s'il a bien un homme qui pourrait permettre au Kairat Almaty d'espérer un exploit (car c'en serait un) face aux Mauve & Blanc, c'est bien sûr Temirlan Anarbekov (22 ans). Le gardien de but de l'équipe nationale du Kazakhstan a eu son heure de gloire lors d'un match héroïque face au Celtic Glasgow en barrages de Champions League, sortant trois tirs au but lors de la séance décisive. C'était en août 2025 : quelques mois plus tard, il écoeurait les Diables Rouges en réalisant un match de très haut niveau. S'il arrête encore tout, le Kairat aura une chance de pouvoir se rendre au Lotto Park une semaine plus tard avec les cartes en main pour se qualifier. Mais malgré le déplacement, ce serait une solide contre-performance de la part d'Anderlecht...