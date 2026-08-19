Après les départs, une grande nouvelle : un cadre de l'Union Saint-Gilloise prolonge son contrat

L'Union Saint-Gilloise a perdu Promise David et pourrait bientôt également voir filer Fedde Leysen. Mais un autre cadre de la RUSG a prolongé son contrat : Kamiel Van De Perre.

C’est l’Union elle-même qui a annoncé la nouvelle sur son site internet. Kamiel Van De Perre a prolongé son contrat jusqu’en juin2030, avec une option pour une année supplémentaire. C’est un beau signal de confiance envoyé par l’Union à son milieu de terrain, et vice versa.

Kamiel Van de Perre est aux anges

Van de Perre se réjouit de ce nouveau contrat. "Je suis très heureux de pouvoir rester plus longtemps dans ce magnifique club", explique le joueur originaire de Campine. "Au cours des deux dernières années, j’ai pu évoluer en tant que joueur. J’ai eu le temps de progresser et de franchir de belles étapes".

"Il est désormais temps de prendre davantage les commandes et d’emmener le groupe avec moi. Je suis convaincu que nous pouvons encore accomplir de très belles choses ensemble".

KVDP là pour rester. 💛💙 pic.twitter.com/iXNszrCOWd — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 19, 2026

Van de Perre a été formé notamment au Lierse SK et au KRC Genk. Dans le Limbourg, il a atteint l'équipe U23, avec laquelle il a disputé un total de 51 rencontres. Il y a délivré dix passes décisives. Van de Perre n’a ensuite pas réussi à percer en équipe A mais il allait tout de même avoir sa chance au plus haut niveau.





En 2024, l’Union n’a pas hésité à attirer gratuitement le milieu de terrain dans la capitale. Le club ne doit certainement pas le regretter. Van de Perre a connu une progression fulgurante et est devenu un cadre au parc Duden.

Van de Perre ne veut pas brûler les étapes

Van de Perre compte désormais 79 apparitions sous le maillot de l’Union. Il a fait ses débuts en Ligue des champions et, à seulement 22 ans, il dispose encore d’un énorme potentiel. L’Union n’est peut-être pas son plafond, mais avec ce nouveau contrat, il choisit de ne pas brûler les étapes.