Un pari raté : Alexis Beka Beka fait ses adieux à la RAAL

Son arrivée était une tentative de relancer une carrière qui avait pris un triste tournant, mais Alexis Beka Beka quitte déjà la RAAL sans avoir convaincu. Il va s'engager en D2 suisse, après n'avoir pu disputer que 9 matchs pour les Loups.

La signature d'Alexis Beka Beka (26 ans) à la RAAL aurait pu être une belle histoire. Grand talent du football français, Beka Beka avait été sous le feu des projecteurs pour une triste raison : le joueur avait tenté de mettre fin à ses jours alors qu'il évoluait à l'OGC Nice.

Après s'être reconstruit, Alexis Beka Beka avait signé à Caen, son club formateur, en 2025, puis rejoignait la RAAL l'été passé pour tenter de redevenir joueur de football. Loin d'être dans le rythme, il avait pu compter sur la patience des Loups, conscients qu'un tel talent ne disparaissait pas du jour au lendemain.

Et quand Alexis Beka Beka a eu l'occasion de montrer ses qualités, c'était effectivement évident : un tel joueur n'a, en théorie, rien à faire en Jupiler Pro League... mais malheureusement, l'ancien international espoirs français est loin d'être à son meilleur niveau.

Après une saison lors de laquelle il n'a eu que très peu de temps de jeu, et alors qu'il a même été envoyé en équipe U21 pour acquérir du rythme, Alexis Beka Beka quitte désormais La Louvière, à un an de son contrat. C'est le joueur lui-même qui l'a annoncé via ses réseaux sociaux.

Alexis Beka Beka va signer en Suisse

Et selon les informations de Foot Mercato, on saurait déjà où évoluera le Français cette saison. Il devrait en effet s'engager au sein du club d'Aarhau, en D2 suisse. Un club qui avait déjà été proche de l'attirer avant qu'il n'opte finalement pour La Louvière.





Alexis Beka Beka s'en va sur un bilan maigre de 9 matchs joués avec l'équipe A, et 7 avec l'équipe réserve des Loups. Mais l'important était ailleurs. Reste désormais à voir s'il parviendra à relancer sa carrière pour de bon.