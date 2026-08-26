Des retrouvailles particulières avec le Standard : "C'est le pire rendez-vous de la saison pour moi"

Scott Crabbé, journaliste football
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Des retrouvailles particulières avec le Standard : "C'est le pire rendez-vous de la saison pour moi"
Photo: © photonews
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Ce soir, la D1 FFA reprend enfin ses droits. Avec un match particulier entre l'Olympic Charleroi et le SL 16. Particulier car les deux villes se tirent la bourre en première division, mais aussi suite au passé liégeois de Kévin Caprasse, l'entraîneur de l'Olympic. Ce soir, il s'agira de mettre ses sentiments de côté.

Après avoir coaché Seraing jusqu'en février dernier, Kevin Caprasse se frotte désormais à la reconstruction de l'Olympic Charleroi en D1 FFA. Les Dogues ont vécu une saison cauchemardesque en D1B et veulent retrouver de la stabilité, avec Dante Brogno au recrutement et Caprasse comme T1.

Cela commence dès ce soir, avec la réception du SL 16. Un fameux clin d'oeil du destin à l'entraîneur carolo, qui a été formé en tant que joueur, y a entraîné les jeunes de 2018 à 2023 (avec à la clé quelques mois sur le banc du SL 16 comme adjoint de Joseph Laumann).

Des retrouvailles jamais faciles à gérer

Le lien est encore bien présents : ses fils sont d'ailleurs formés sur les hauteurs du Sart Tilman, à l'Académie Robert Louis Dreyfus. "Je ne me réjouis pas de jouer ce match. Le Standard compte énormément pour moi. Il m’est difficile d’expliquer les sentiments qui m’habitent", avoue-t-il pour SudInfo.

"Il y a dans ce club des joueurs que j’ai connu lorsqu’ils étaient enfants. Sérieusement, vivement que cela soit passé. C’est le pire rendez-vous de la saison pour moi", poursuit le Liégeois de 42 ans.

Caprasse - Guidi : un match dans le match qui vaudra le détour

Comme si cela ne suffisait pas, la rencontre mettra également deux entraîneurs qui se connaissent par coeur, ou presque. Kevin Caprasse a en effet travaillé avec Stéphane Guidi pendant plusieurs années en bords de Meuse.

Ce sera leur premier affrontement en tant que T1 : "Stéphane est un pote. Je trouve d’ailleurs qu’il mériterait d’avoir sa chance au plus haut niveau tant il est compétent".

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