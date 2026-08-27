OFFICIEL : Mats Rits rebondit dans un club de Challenger Pro League

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Mats Rits rebondit dans un club de Challenger Pro League
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Libre depuis sa fin d'aventure au Sporting d'Anderlecht, Mats Rits a retrouvé du travail. Le milieu défensif s'est engagé avec le Beerschot avec un contrat allant jusqu'en juin 2029. Les Rats ont annoncé la nouvelle ce jeudi matin. Le joueur de 33 ans revient là où il a fait ses débuts professionnels à seulement 16 ans en 2009.

Après une fin d'aventure compliquée à Anderlecht, Mats Rits espère se relancer au Beerschot en Challenger Pro League. Le natif d'Anvers aura pour objectif de retrouver l'élite du football belge avec le club anversois.

"C'est ici que mon histoire de footballeur professionnel a commencé"

"C'est très particulier de revenir au Beerschot après toutes ces années. C'est ici que mon histoire de footballeur professionnel a commencé et j'ai toujours conservé un lien spécial avec le club et les supporters", a souligné le joueur.

"J'ai énormément vécu et appris au cours des quinze dernières années, mais il est très difficile de décrire le sentiment que je ressens aujourd'hui en revenant à la maison. J'ai vraiment hâte de rejouer au Kiel, cette fois avec toute l'expérience que j'ai acquise au cours de ma carrière. Je veux rendre quelque chose au club et aux supporters et vivre de beaux moments ensemble."

Le directeur sportif Murat Akin s'est exprimé sur le choix de faire revenir Mats Rits là où tout a commencé pour lui : "Mats Rits est un joueur qui n'a plus besoin d'être présenté. Sa carrière parle d'elle-même. Il a joué au plus haut niveau, remporté des trophées et acquis énormément d'expérience européenne."

"Mais il est tout aussi important de souligner que Mats sait ce que représente le Beerschot. Il connaît le club, le Kiel et les attentes qui y règnent. Le fait qu'il choisisse aujourd'hui de revenir chez lui en dit long sur son attachement au Beerschot. Nous sommes donc particulièrement fiers de pouvoir accueillir à nouveau un joueur de son calibre sous les couleurs mauves et blanches", a-t-il conclu.

Mats Rits apportera son expérience et encadrera les jeunes

Mats Rits va apporter son expérience au club anversois. Avec près de 500 matchs professionnels et un peu plus d'une vingtaine d'apparitions en Ligue des champions, il pourra encadrer les jeunes. À son actif, il compte trois titres de champion de Belgique et deux Supercoupes. Il revient au Kiel avec un tout autre statut que celui du jeune joueur prometteur qui avait fait ses débuts en 2009.

Pour le Beerschot, c'est évidemment un transfert très intéressant. Il récupère gratuitement un joueur formé à la maison et qui apportera son expérience. Mats Rits s'est engagé pour trois saisons, avec un contrat jusqu'en juin 2029, cela veut dire qu'il pourra ensuite évoluer avec les Rats en Pro League en cas de montée dans l'élite.

Mats Rits sera forcément attendu

Mats Rits sera forcément attendu avec son CV. Il devra rapidement devenir l'un des leaders de cette équipe. Reste à voir désormais dans quel état de forme le milieu défensif se présentera après une saison compliquée au Sporting d'Anderlecht.

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