Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| 1 réaction
Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe
Photo: © photonews
Deviens fan de Sunderland! 24

Simon Adingra s'apprête à quitter Sunderland sous la forme d'un prêt pour rejoindre l'Ajax Amsterdam. L'ancien ailier gauche de l'Union Saint-Gilloise (2022-2023) aurait trouvé un accord personnel avec la formation néerlandaise, rapporte le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. Sunderland et l’Ajax devraient désormais finaliser et signer les accords ce mardi.

La saison dernière, Simon Adingra a évolué sous les couleurs de Sunderland mais aussi de l'AS Monaco en prêt. Avec la formation de Premier League, il a inscrit un seul but et délivré un assist en 15 matchs. L'Ivoirien a ensuite été prêté à l'AS Monaco en deuxième partie de saison, club où il a disputé 17 rencontres, planté trois buts et délivré deux assists.

Simon Adingra avait rejoint Sunderland à l'été 2025. Avant son passage chez les Black Cats, il évoluait sous les couleurs de Brighton. En deux saisons avec les Seagulls (2023-2024 et 2024-2025), il a disputé 73 matchs, marqué 12 buts et délivré cinq assists.

Révélé à l'Union Saint-Gilloise, Simon Adingra est désormais proche d'ouvrir un nouveau chapitre à l'Ajax Amsterdam

Avant de rejoindre l'équipe première de Brighton, il a porté les couleurs de l'Union Saint-Gilloise en prêt en Belgique. Sous les couleurs unionistes, il s'était véritablement révélé, prenant part à 51 matchs, marquant 15 buts et délivrant 14 assists lors de la saison 2022-2023. L'attaquant a également évolué au FC Nordsjaelland avant de signer à Brighton à l'été 2022. Avec la formation danoise, il a joué 40 matchs, inscrit 12 buts et délivré quatre assists. Des statistiques qui ont convaincu Brighton de le transférer pour 8 millions d'euros avant de finalement le revendre pour 24,4 millions d'euros trois ans plus tard.

Désormais, Simon Adingra semble proche d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. En cette fin de mercato, il va rejoindre l'Ajax Amsterdam, selon l'expert mercato Sacha Tavolieri. Son profil serait pleinement apprécié par les Amstellodamois, qui verraient en lui un joueur parfaitement adapté à leur philosophie de jeu.

L'Ajax Amsterdam affrontera Saint-Trond en Conference League le 10 décembre prochain. Simon Adingra devrait ainsi retrouver la Belgique, mais loin du Parc Duden : c'est dans le Limbourg, au Stayen, qu'il retrouvera le plat pays.

1 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Sunderland
Simon Adingra

Plus de news

Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

12:30
Malick Fofana va rejoindre un club de Premier League et évoluer avec un Diable Rouge

Malick Fofana va rejoindre un club de Premier League et évoluer avec un Diable Rouge

12:00
Matias Fernández-Pardo à Newcastle : tous les documents ont été signés par Lille et le club anglais

Matias Fernández-Pardo à Newcastle : tous les documents ont été signés par Lille et le club anglais

11:30
OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

11:51
Timothé Nkada va quitter le Standard de Liège : Andi Zeqiri prêt à faire son retour

Timothé Nkada va quitter le Standard de Liège : Andi Zeqiri prêt à faire son retour

11:11
L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

10:50
2
Accord verbal conclu : Wout Faes trouve enfin une porte de sortie ?

Accord verbal conclu : Wout Faes trouve enfin une porte de sortie ?

10:30
Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient

Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient

10:00
Live mercato (01/09) : Nouvelle recrue à Courtrai, Mike Penders voit un concurrent quitter Chelsea, Balogun va rejoindre un club anglais

Live mercato (01/09) : Nouvelle recrue à Courtrai, Mike Penders voit un concurrent quitter Chelsea, Balogun va rejoindre un club anglais

09:30
OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice

OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice

09:00
Lucas Stassin devrait rejoindre un club de Liga

Lucas Stassin devrait rejoindre un club de Liga

08:13
Deux Zèbres, deux Unionistes, un Loup : voici l'équipe-type de la quatrième journée de championnat

Deux Zèbres, deux Unionistes, un Loup : voici l'équipe-type de la quatrième journée de championnat

07:30
Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club

Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club

07:00
Un premier vrai test pour le Standard ? "On peut voir chaque semaine ce qu'on a dans le ventre" Interview

Un premier vrai test pour le Standard ? "On peut voir chaque semaine ce qu'on a dans le ventre"

06:20
Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves

Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves

23:00
Live mercato (31/08) : Domenico Tedesco va accueillir un Belge de plus

Live mercato (31/08) : Domenico Tedesco va accueillir un Belge de plus

22:30
Une croix sur Santi Garcia ? Anderlecht change ses plans et fonce sur une autre cible à six millions d'euros

Une croix sur Santi Garcia ? Anderlecht change ses plans et fonce sur une autre cible à six millions d'euros

22:00
Le Club de Bruges se débarrasse d'un indésirable : l'attaquant rebondit en Allemagne

Le Club de Bruges se débarrasse d'un indésirable : l'attaquant rebondit en Allemagne

21:40
Nouveau départ à Anderlecht : un talent de 17 ans quitte Neerpede pour un club de Liga

Nouveau départ à Anderlecht : un talent de 17 ans quitte Neerpede pour un club de Liga

20:40
Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat

Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat

19:30
2
🎥 "Les gens sous-estiment peut-être la Ligue 1" : Axel Witsel a fait ses débuts dans le championnat français

🎥 "Les gens sous-estiment peut-être la Ligue 1" : Axel Witsel a fait ses débuts dans le championnat français

19:00
C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht Réaction

C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht

18:20
4
Santi Garcia doit briser la malédiction : le top 3 des transferts d'Anderlecht n'est composé que de flops

Santi Garcia doit briser la malédiction : le top 3 des transferts d'Anderlecht n'est composé que de flops

18:30
La RAAL tient un solide renfort : en plus de Courcoul, un autre milieu de terrain a laissé sa carte de visite

La RAAL tient un solide renfort : en plus de Courcoul, un autre milieu de terrain a laissé sa carte de visite

17:00
🎥 Le petit frère de Loïs Openda a fait ses grands débuts professionnels

🎥 Le petit frère de Loïs Openda a fait ses grands débuts professionnels

16:20
L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

15:20
"Je n'avais pas réalisé ce qu'était le Standard" : Bernard Nguene, le Rouche en forme, se livre Interview

"Je n'avais pas réalisé ce qu'était le Standard" : Bernard Nguene, le Rouche en forme, se livre

14:45
Plusieurs clubs étrangers intéressés par Adriano Bertaccini : le point sur la situation

Plusieurs clubs étrangers intéressés par Adriano Bertaccini : le point sur la situation

14:20
OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

14:00
Moussa N'Diaye va quitter Anderlecht : le Sénégalais en route vers un club de Bundesliga

Moussa N'Diaye va quitter Anderlecht : le Sénégalais en route vers un club de Bundesliga

13:42
Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

13:20
"Ce but représente beaucoup pour moi" : Roméo Lavia aux anges après avoir marqué son premier but avec Chelsea

"Ce but représente beaucoup pour moi" : Roméo Lavia aux anges après avoir marqué son premier but avec Chelsea

31/08
"J'espère que nous accomplirons quelque chose de spécial" : Christian Burgess affiche ses ambitions

"J'espère que nous accomplirons quelque chose de spécial" : Christian Burgess affiche ses ambitions

31/08
Lucca Brughmans en route vers Liverpool pour un montant impressionnant

Lucca Brughmans en route vers Liverpool pour un montant impressionnant

31/08
Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ?

Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ?

31/08
4
Mario Stroeykens devrait connaître son nouveau club dans les prochaines 24 heures

Mario Stroeykens devrait connaître son nouveau club dans les prochaines 24 heures

31/08

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 2
Crystal Palace Crystal Palace 1-4 Manchester City Manchester City
Liverpool Liverpool 2-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Coventry City Coventry City 0-1 Hull City Hull City
Bournemouth Bournemouth 1-1 Everton Everton
Tottenham Tottenham 0-2 Newcastle Utd Newcastle Utd
Sunderland Sunderland 1-0 Fulham Fulham
Leeds United Leeds United 0-1 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 4-2 Brighton Brighton
Manchester United Manchester United 4-1 Ipswich Town Ipswich Town
Aston Villa Aston Villa 0-1 Arsenal Arsenal

Dernières réactions

den strep den strep a propos de L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe JoBg JoBg a propos de Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat Union 60 Union 60 a propos de C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht den strep den strep a propos de Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL" Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir" Pogi Pogi a propos de 🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ? den strep den strep a propos de Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise QuickPick QuickPick a propos de La Fédération néerlandaise hausse le ton contre Infantino et met un plan surprenant sur la table Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved