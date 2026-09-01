Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe

Simon Adingra s'apprête à quitter Sunderland sous la forme d'un prêt pour rejoindre l'Ajax Amsterdam. L'ancien ailier gauche de l'Union Saint-Gilloise (2022-2023) aurait trouvé un accord personnel avec la formation néerlandaise, rapporte le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. Sunderland et l’Ajax devraient désormais finaliser et signer les accords ce mardi.

La saison dernière, Simon Adingra a évolué sous les couleurs de Sunderland mais aussi de l'AS Monaco en prêt. Avec la formation de Premier League, il a inscrit un seul but et délivré un assist en 15 matchs. L'Ivoirien a ensuite été prêté à l'AS Monaco en deuxième partie de saison, club où il a disputé 17 rencontres, planté trois buts et délivré deux assists.

Simon Adingra avait rejoint Sunderland à l'été 2025. Avant son passage chez les Black Cats, il évoluait sous les couleurs de Brighton. En deux saisons avec les Seagulls (2023-2024 et 2024-2025), il a disputé 73 matchs, marqué 12 buts et délivré cinq assists.

Révélé à l'Union Saint-Gilloise, Simon Adingra est désormais proche d'ouvrir un nouveau chapitre à l'Ajax Amsterdam

Avant de rejoindre l'équipe première de Brighton, il a porté les couleurs de l'Union Saint-Gilloise en prêt en Belgique. Sous les couleurs unionistes, il s'était véritablement révélé, prenant part à 51 matchs, marquant 15 buts et délivrant 14 assists lors de la saison 2022-2023. L'attaquant a également évolué au FC Nordsjaelland avant de signer à Brighton à l'été 2022. Avec la formation danoise, il a joué 40 matchs, inscrit 12 buts et délivré quatre assists. Des statistiques qui ont convaincu Brighton de le transférer pour 8 millions d'euros avant de finalement le revendre pour 24,4 millions d'euros trois ans plus tard.

Désormais, Simon Adingra semble proche d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. En cette fin de mercato, il va rejoindre l'Ajax Amsterdam, selon l'expert mercato Sacha Tavolieri. Son profil serait pleinement apprécié par les Amstellodamois, qui verraient en lui un joueur parfaitement adapté à leur philosophie de jeu.



L'Ajax Amsterdam affrontera Saint-Trond en Conference League le 10 décembre prochain. Simon Adingra devrait ainsi retrouver la Belgique, mais loin du Parc Duden : c'est dans le Limbourg, au Stayen, qu'il retrouvera le plat pays.