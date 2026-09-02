Le Bayern encore irrésistible : le début de saison idéal se poursuit pour Vincent Kompany

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le Bayern encore irrésistible : le début de saison idéal se poursuit pour Vincent Kompany
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Malgré un but des outsiders en début de rencontre, le Bayern Munich a pris la mesure d'Osnabrück, pensionnaire de deuxième division, ce mercredi soir en 1/32es de finale de Coupe d'Allemagne. Harry Kane, Tom Bischof et Michael Olise ont trouvé le chemin des filets pour les Bavarois, qui ont remporté leurs trois premiers matchs de la saison.

Après des victoires en Supercoupe contre le Borussia Dortmund (1-2) et en Bundesliga face à Stuttgart (5-1), le Bayern Munich lançait sa campagne de Coupe d'Allemagne au stade des 1/32es de finale ce mercredi soir sur la pelouse d'Osnabrück, pensionnaire de deuxième division.

Un outsider qui a créé la surprise en début de rencontre, en ouvrant le score dès la cinquième minute via Robin Meissner, auteur d'une incroyable frappe lointaine dans la lucarne de Jonas Urbig.

Le Rekordmeister a cependant rapidement remis les pendules à l'heure et a égalisé grâce à Harry Kane (1-1, 18e), avant de prendre les commandes dans la foulée sur un but de Tom Bischof (1-2, 24e).

Ça passe pour le Bayern de Vincent Kompany en Coupe d'Allemagne

Largement dominateurs (5 tirs à 17, 67 % de possession de balle), les Munichois ont toutefois oublié le dernier geste et ne se sont mis à l'abri qu'à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, grâce à Michael Olise (1-3, 73e), avant un penalty de Harry Kane pour alourdir la note (1-4, 86e).

Le Bayern Munich est la dernière équipe à se qualifier pour les 1/16es de finale de la Coupe d'Allemagne, où il n'y aura aucun absent majeur. Le début de saison idéal se poursuit pour les hommes de Vincent Kompany, qui se déplaceront à Schalke 04 ce samedi en Bundesliga avant d'entamer leur campagne de Ligue des Champions par la réception des Norvégiens de Bodø/Glimt.

Une Ligue des Champions qui sera bien évidemment le grandissime objectif de Vincent Kompany, seul trophée qu'il n'a pas encore gagné sur le banc du Bayern Munich, en compagnie de la bien moins importante Coupe du monde des clubs. Pendant ce temps, notre compatriote a déjà remporté cinq trophées majeurs sur le banc des Bavarois.

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