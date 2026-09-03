Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé
Photo: © photonews
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Nicolas Raskin restera aux Rangers malgré les nombreux clubs cités cet été. Le Diable Rouge a refusé la proposition de Beşiktaş dans les derniers jours du mercato. Le milieu belge devra attendre cet hiver pour envisager un éventuel départ de Glasgow.

Nicolas Raskin avait terminé la Coupe du monde 2026 dans le onze de la Belgique. Rudi Garcia lui avait donné sa chance et le milieu des Rangers avait répondu présent, au point de gagner une place importante avec les Diables Rouges. Son été devait être celui d'un départ vers un championnat plus relevé. Deux mois plus tard, il est toujours à Glasgow.

Plusieurs clubs intéressés, mais aucune offre concrète

Manchester United, Aston Villa, l'AS Roma, Villarreal et Hull City se sont intéressés à sa situation. Mais aucun n'a placé Raskin en tête de sa liste. Les Rangers attendaient 20 millions d'euros pour leur milieu. D'après le site Transfermarkt, il vaut 17 millions d'euros.

Beşiktas a fait une offre aux Rangers

Beşiktaş a tenté sa chance. Le club turc avait trouvé un accord avec les Rangers pour un prêt payant de deux millions d'euros, avec une option d'achat de 12 millions. Mais Raskin n'était pas intéressé par un départ en Turquie et a refusé la proposition.

Nicolas Raskin ne voulait pas jouer dans le championnat turc

Selon les informations de la DH, l'ancien milieu du Standard de Liège n'était pas emballé par cette destination. Malgré l'accord trouvé entre les deux clubs, le Belge a décidé de rester aux Rangers cette saison. Il est sous contrat jusqu'en juin 2028. La saison passée, Raskin a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues, inscrit sept buts et délivré neuf passes décisives.

Le Diable Rouge pourrait passer un cap lors du prochain mercato

Lire aussi… Nicolas Raskin a rejeté une offre en cette fin de mercato estival
Le mercato refermé, il n'y a plus de doute sur sa situation à Glasgow. Il devra patienter avant qu'une nouvelle possibilité de départ se présente. Il faudra attendre cet hiver.

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