Une sensation du championnat pourrait faire son retour du côté de Westerlo

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Une sensation du championnat pourrait faire son retour du côté de Westerlo
Photo: © photonews
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Vous vous rappelez certainement de lui : Nikola Storm a fait la pluie et le beau temps du côté du KV Malines de 2018 à 2025. L'été passé, il quittait la Belgique et rejoignait Antalyaspor. Mais le KVC Westerlo espère le faire revenir dans les dernières heures du mercato.

Nikola Storm (31 ans) va-t-il faire son retour en Jupiler Pro League ? C'est en tout cas le joli coup qu'aimerait réussir le KVC Westerlo. Selon les informations du Nieuwsblad, le club campinois aimerait réussir à rapatrier l'ancien ailier du KV Malines en provenance d'Antalyaspor, où il évolue depuis l'été dernier. 

L'été passé, Nikola Storm quittait Malines où il évoluait depuis 2018 et signait en Turquie, où il a disputé une saison assez pleine (32 matchs, 4 buts, une passe décisive). Il est encore sous contrat jusqu'en 2027 à Antalyaspor mais serait ouvert à un retour en Belgique.

Westerlo proche de s'offrir Nikola Storm

Les discussions concernant un retour seraient dans la dernière ligne droite, assure le Nieuwsblad. Le KVC Westerlo pourrait donc réussir l'un des jolis coups de ce mercato, car l'ailier formé au Club de Bruges était l'une des sensations de notre championnat sous les couleurs du KV Malines.

S'il a disputé 48 matchs pour Bruges entre des prêts à Zulte Waregem et OHL (où il perce déjà avec 12 buts et 11 assists en 49 matchs), c'est en effet Derrière les Casernes que Nikola Storm va totalement se révéler. Arrivé en 2018, il va devenir un chouchou du public malinois et l'un des meilleurs joueurs de Belgique à son poste.


De 2018 à 2025, Nikola Storm a disputé 237 matchs pour les Sang & Or, inscrivant 52 buts et délivrant 47 passes décisives. S'il parvenait à retrouver le même niveau de jeu en Campine, le KVC Westerlo aurait frappé fort. Et en aurait bien besoin, car l'équipe entraînée par Issame Charaï n'a pris qu'un point en quatre rencontres jusqu'ici cette saison...

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