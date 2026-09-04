Le Club de Bruges fait le job de justesse en déplacement à Lommel

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le Club de Bruges fait le job de justesse en déplacement à Lommel
Photo: © photonews
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Le Club de Bruges se déplaçait ce vendredi au Lommel SK, en ouverture de la cinquième journée de Jupiler Pro League. Les Blauw & Zwart ont fait le job et se sont imposés sur la plus petite des marges dans le Limbourg.

Service minimum, mais trois points : c'est comme ça que l'on peut résumer cette victoire du Club de Bruges au Lommel SK. En déplacement chez le promu, le champion de Belgique a remporté une courte victoire (0-1) qui aura finalement été acquise via un but contre son camp en fin de première période. 

Après un début de match en fanfare, qui a vu le Club de Bruges multiplier les occasions sans parvenir à trouver la faille, c'est finalement en toute fin de première mi-temps que les Gazelles ont ouvert le score. Un centre dangereux de Kyriani Sabbe a en effet forcé Timothy Eyoma à pousser le ballon dans ses propres filets (45e, 0-1).

Le FC Bruges assure l'essentiel à Lommel

En seconde période, il n'y en aura plus que pour les Blauw & Zwart. Vetlesen touchera la latte via Pieklak, et Nicolo Tresoldi pensera enfin faire le break en deux temps mais son but est annulé en raison d'une position de hors-jeu de Hugo Vetlesen (74e).

Le Club de Bruges tiendra cependant finalement le score face aux Limbourgeois, qui restaient pourtant sur deux victoires consécutives au Cercle de Bruges et à domicile contre le KVC Westerlo.

Les Blauw & Zwart comptent désormais 12 points sur 15 et rebondissent idéalement après la défaite à La Gantoise dans la Bataille des Flandres. Avant cela, ils avaient remporté tous leurs matchs. Le FC Bruges pourrait cependant encore être dépassé ce week-end par l'Union Saint-Gilloise, La Gantoise et le Sporting Charleroi, selon les résultats de la cinquième journée de championnat.

Lommel, de son côté, réussit un très beau début de saison. Les promus comptent 7 points en 15 matchs, et figurent encore à la 8e place du classement. 

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