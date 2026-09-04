Lucas Stassin prévenu dès son arrivée à Séville : "Il va falloir se battre"

Lucas Stassin a quitté l'AS Saint-Étienne cet été pour rejoindre le FC Séville. Enfin un transfert dans un beau championnat pour l'attaquant d'Anderlecht et de Westerlo, qui arrive toutefois dans un contexte compliqué. Le club andalou n'est plus le même qu'il y a quelques années et le premier objectif sera d'éviter la relégation. Stassin devra donc rapidement montrer que son nouvel entraîneur, Luis García Plaza, peut compter sur lui.

Arrivé à l'AS Saint-Étienne en juillet 2024 contre dix millions d'euros, un an après avoir rejoint Westerlo en provenance d'Anderlecht, où l'on ne croyait pas en lui, contre 2,7 M€ environ, Lucas Stassin a connu une première belle saison en Ligue 1 mais a connu le spectre de la relégation avec les Verts.

Malgré plusieurs intérêts prononcés l'été dernier et plusieurs messages clairs de sa part concernant son envie de départ, l'attaquant de 21 ans est finalement resté à Geoffroy-Guichard pour disputer une saison qui devait être celle de la remontée pour Saint-Étienne.

Raté, et Lucas Stassin, visiblement touché par sa situation, n'avait pas non plus presté à son meilleur niveau. Une raison pour laquelle les clubs ne se sont pas déchaînés cet été, même si le FC Séville s'est intéressé à ses services jusqu'à le recruter en prêt avec option d'achat.

Lucas Stassin devra montrer ses qualités rapidement à Séville

Enfin un retour dans un grand championnat pour le Diable Rouge à une reprise, dont le fait d'évoluer en Ligue 2 lui a peut-être coûté un billet pour la Coupe du monde 2026. Lucas Stassin n'arrive toutefois pas dans un contexte facile, le club andalou n'étant plus celui qui a remporté de multiples Europa League lors des quinze dernières années. Séville se bat aujourd'hui pour sa survie en Liga.

Notre compatriote va donc devoir montrer rapidement de quel bois il se chauffe, et c'est le message que lui a fait passer son entraîneur Luis García Plaza en conférence de presse. "Lucas n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison (63 minutes réparties en deux matchs avec Saint-Étienne, ndlr.). On verra s'il jouera ou non, car ceux qui jouent se débrouillent bien. Il sera de toute manière dans le groupe ce week-end.





Séville se déplace à l'Espanyol Barcelone ce dimanche après avoir commencé sa saison avec un 6/9. "Maintenant que le mercato est terminé, je pense que tout le monde est au top de sa forme. Il est temps de se battre et de tout faire pour éviter la relégation. Nous devons être exigeants, mais sans perdre de vue l'objectif du maintien. Je les soutiens pleinement et je défendrai cette équipe contre quiconque tentera de lui nuire." Voilà tout le monde prévenu.