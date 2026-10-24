Rik De Mil répond aux critiques des analystes : "C'était un choix logique selon moi"

La Gantoise ne joue plus que sur deux tableaux cette saison : l'Europe et le championnat. En Coupe de Belgique, les Buffalos ont été éliminés aux tirs au but par le club amateur de Rochefort. Après la rencontre, de nombreux avis ont été exprimés sur le fait de ne pas avoir changé de gardien pour cette séance. Car Davy Roef est un expert en la matière...

Hein Vanhaezebrouck a analysé la décision après coup et a tenu des propos très fermes au sujet de l'absence de changement de gardien avant la séance de tirs au but : “Ce que j'appellerais presque une erreur, c'est de ne pas faire monter le plus grand spécialiste des penalties du pays, voire d'Europe."

"Peersman en a arrêté un sur 21 tirs au but. Avec Roef, environ un tiers des penalties ne rentrent pas. Même un aveugle voit la différence”, avait déclaré l'ancien entraîneur des Buffalos dans son analyse pour Het Nieuwsblad plus tôt cette semaine.

De vives critiques sur la décision de Rik De Mil

Frank Boeckx s'est également exprimé sur le sujet dans le HLN Voetbalpodcast : "Davy Roef ? Tout le monde sait que c'est un penalty killer. À la 118e minute, il fait monter Goore à la place de Paskotsi. C'était le moment de faire entrer Roef, selon moi. Il inspire la crainte et il en arrête toujours deux ou trois, c'est sa spécialité".

Rik De Mil défend son choix

Et qu'en pense Rik De Mil lui-même, après sa conférence de presse ? "Après coup, on peut toujours se poser des questions, cela fait partie du football. C'est aussi le cas avec les changements. Nous avons envisagé de faire entrer Davy Roef pour les tirs au but, mais nous avons eu une discussion avec lui".

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"S'il ne joue pas ou n'est pas dans le rythme du match, cela représente un risque pour lui. C'est ce qu'il a indiqué. Les circonstances du match ont aussi fait que j'avais utilisé mon dernier changement pour autre chose. Qu'il y ait des analyses à ce sujet me semble normal, mais nous y avons réfléchi et c'était un choix logique selon moi".