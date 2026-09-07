🎥 "C'est pas possible" : Roméo Lavia visiblement frustré, sous les yeux de Vincent Mannaert

Chelsea s'est incliné sur la pelouse d'Arsenal ce dimanche (2-1), et si Roméo Lavia était titulaire, il est sorti à l'heure de jeu. Une décision de Xabi Alonso qui a visiblement déplu au Diable Rouge. Vincent Mannaert, lui, était présent au stade.

Roméo Lavia enchaîne les matchs cette saison avec Chelsea, et c'est de bon augure après des années de galère liée à diverses blessures et rechutes. Mais le fait est que le milieu de terrain belge n'est toujours pas parvenu à disputer 90 minutes pour les Blues en match officiel.

Une statistique surprenante qu'ESPN a récemment rappelée via ses réseaux, s'attirant une réponse cinglante de Lavia : "childish" (immature, enfantin, nda), a lâché le Belge en partageant le post du média. Mais ce week-end encore, Xabi Alonso a décidé de le sortir avant la fin du match.

Dès la 60e minute de jeu, Roméo Lavia cédait sa place... et visiblement, il le vivait mal. "C'est pas possible", lisait-on assez clairement à plusieurs reprises sur les lèvres du Diable Rouge quittant la pelouse. Il faut dire que Chelsea était en difficulté à ce moment précis du match, Arsenal ayant inscrit le 2-1 peu de temps après la sortie des vestiaires.

Vincent Mannaert présent au stade : bon signe pour Lavia ?

Depuis les tribunes, Vincent Mannaert n'aura pas raté une miette du match de Roméo Lavia. Le directeur technique de l'Union Belge était présent à l'Emirates, et Mike Penders étant sur le banc, Lavia était le seul joueur belge qu'il aurait pu venir voir à l'oeuvre. Anecdote assez amusante : Mannaert a été filmé en train... de prendre un selfie avec Mick Jagger, le légendaire chanteur des Rolling Stones, lui aussi présent en tribunes.



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Le fait que Mannaert se rende à Londres pour voir Roméo Lavia à l'oeuvre, à une dizaine de jours de la première sélection de Mark Van Bommel en tant que sélectionneur de la Belgique, est probablement bon signe pour le joueur de Chelsea. Laissé de côté par Rudi Garcia, qui attendait qu'il enchaîne enfin les matchs, Lavia pourrait bien retrouver la sélection, plus de trois ans (!) après sa seule cap.