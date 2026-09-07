Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

L'AC Milan a partagé 1-1 avec la Juventus ce dimanche en Serie A. Pour la première fois cette saison, Alexis Saelemaekers, Diego Moreira et Koni De Winter étaient titulaires ensemble. Milan menait au score à quelques minutes de la fin, mais Federico Gatti a égalisé dans le temps additionnel pour la Vieille Dame.

Trois Belges dans le onze de l'AC Milan à Turin. Ruben Amorim avait décidé de titulariser Alexis Saelemaekers, Diego Moreira et Koni De Winter pour le choc face à la Juventus. C'était la première fois cette saison que les trois Diables Rouges débutaient ensemble. La Juventus a arraché le partage à la 92e minute grâce à Federico Gatti.

Trois Diables Rouges au coup d'envoi

Il a fallu attendre longtemps pour voir cette rencontre se débloquer. La Juventus et l'AC Milan sont rentrés aux vestiaires sur un score de 0-0. Saelemaekers et Moreira ont disputé une heure de jeu. Amorim a ensuite décidé de remplacer les deux Belges.

Diego Moreira, un transfert à 50 millions

La présence de Moreira dans le onze était à suivre de près. L'international belge de 22 ans a rejoint Milan cet été après son passage à Strasbourg. Le club italien a déboursé 50 millions d'euros pour le recruter et le montant pourrait atteindre 60 millions avec les bonus. Un investissement important qui place le Belge parmi les joueurs attendus cette saison.

Son remplaçant n'a pas tardé à se montrer. Entré à la place de Moreira, Alphadjo Cissè a ouvert le score à la 68e minute. Quelques minutes après son entrée, il a donné l'avantage aux Milanais dans ce choc. Un changement gagnant pour Amorim, mais ce but n'a pas permis à Milan de prendre les trois points.

La Juventus égalise à la 92e minute

Koni De Winter a joué toute la rencontre au sein de la défense milanaise. Le Belge et ses coéquipiers ont conservé leur avantage jusqu'au temps additionnel. À la 92e minute, Gatti a égalisé pour la Juventus et le match s'est terminé sur un partage 1-1.





De Winter veut gagner sa place avec les Diables

De Winter faisait partie du groupe de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026, mais le défenseur n'a pas disputé la moindre minute durant le tournoi. Le sélectionneur belge ne l'a pas fait entrer en jeu. De retour en club, sa situation est différente puisqu'Amorim lui accorde du temps de jeu avec Milan.

Une manière pour lui de retrouver le terrain et de montrer qu'il peut avoir sa place dans cette défense. Avec le changement de sélectionneur, De Winter aura une nouvelle carte à jouer avec les Diables Rouges.

Pas de neuf sur neuf pour l'AC Milan

Ce partage met fin au sans-faute de Milan en Serie A. Les Rossoneri avaient remporté leurs deux premières rencontres et pouvaient signer une troisième victoire à Turin. Ils comptent sept points après trois journées, tout comme la Juventus. Pour Saelemaekers, Moreira et De Winter, cette première titularisation commune se termine par un partage frustrant après avoir mené jusqu'au temps additionnel.