La première liste de Mark Van Bommel pourrait être assez large : qui est susceptible d'en profiter ?

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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La première liste de Mark Van Bommel pourrait être assez large : qui est susceptible d'en profiter ?
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Ce vendredi, Mark Van Bommel dévoilera, sur le coup de midi, sa première liste en tant que sélectionneur des Diables Rouges. Une liste un peu à part puisque la trêve internationale à venir sera XXL : plus de deux semaines, et quatre matchs au programme. Le Néerlandais pourrait donc faire une revue d'effectif assez large. Avec des surprises à venir ?

Mark Van Bommel arrive à la tête de l'équipe nationale dans un contexte pour le moins particulier. Premièrement parce qu'il remplace un sélectionneur qui avait réussi l'exploit de rassembler une bonne partie du public derrière lui suite à la Coupe du Monde 2026, et qui avait même une bonne partie de la presse de son côté au nord comme au sud du pays. 

Ensuite, et cela commence à devenir une gênante spécialité belge, parce qu'il débarque dans une fédération sens dessus-dessous, le CEO ayant été démis de ses fonctions à la suite d'un conflit avec la présidente - un peu comme Domenico Tedesco à l'époque. Mais parlons sportif : Van Bommel va devoir gérer l'une des plus longues trêves internationales "hors-tournoi" de l'histoire, avec 4 rencontres au programme.

C'est presque l'équivalent de deux trêves en une, mais avec naturellement... une seule sélection à remettre. Pour cette raison, on s'attend à ce que le groupe repris par Mark Van Bommel soit assez large, peut-être plus large que d'habitude (une trentaine de joueurs ?), afin qu'il puisse ratisser large et voir un maximum de joueurs à l'entraînement.

Gardiens de but

Sans Thibaut Courtois et suite à la retraite de Matz Sels, le poste de quatrième gardien (car il ne fait aucun doute que Van Bommel, comme tous ses prédécesseurs, reprendra quatre gardiens) reste assez ouvert. Senne Lammens, Mike Penders et Maarten Vandevoordt semblent assurés de leur place.



Qui les accompagnera ? À moins que les Espoirs fassent appel à Lucca Brughmans, le portier de Genk est clairement favori pour découvrir l'équipe A. Mais une première sélection pour Jari De Busser, titulaire à l'AZ Alkmaar, n'est pas non plus à écarter, car le groupe de gardiens actuel est particulièrement jeune. 

Défenseurs

L'intégralité du noyau repris pour la Coupe du Monde 2026 est disponible, y compris Zeno Debast de retour de blessure. Il y a donc peu de place pour de véritables surprises. Reste à voir si Van Bommel maintiendra Brandon Mechele parmi les cadres de l'effectif. Sa vieille connaissance de l'Antwerp Zeno Van den Bosch a pris 7 buts lors de ses deux premiers matchs de Bundesliga, et est sorti du onze pour le troisième : il est donc compliqué de l'imaginer intégrer le groupe.

Sabbe Kyriani
© photonews

Même constat sur les flancs où Meunier, Castagne, Seys et De Cuyper feront a priori bien partie des appelés, sans qu'il y ait vraiment d'outsider : Ignace Van der Brempt ne joue pas à Sassuolo, Kyriani Sabbe a de solides arguments mais est légèrement blessé. Il pourrait cependant être appelé et intégrer le groupe dès qu'il retrouve la forme, la trêve étant longue.

Milieu de terrain 

Certains prennent pour acquis que Mark Van Bommel ne fera pas appel à Axel Witsel ; ce serait le cas si le vétéran était sur le banc à l'OGC Nice, mais il y est titulaire depuis le début de la saison. Pour un sélectionneur "débutant", un tel profil peut amener une forme de confort et créer un relais naturel dans le vestiaire. Les absences de Hans Vanaken et Amadou Onana augmentent encore les chances que Witsel soit bel et bien présent.

Van de Perre Kamiel
© photonews

On serait cependant surpris que Kamiel Van de Perre ne décroche pas sa première cap vu sa forme étincelante en ce début de saison. Il est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de Belgique à son poste, et ne pas le reprendre enverrait un message regrettable aux Diables potentiels du championnat. 

Enfin titulaire et fit avec Chelsea, Roméo Lavia pourrait de son côté être très déçu de ne pas être repris. Rudi Garcia n'était visiblement pas son plus grand fan mais Van Bommel voudra certainement le voir à l'oeuvre. Mandela Keita, pilier de Parme, peut lui aussi espérer faire partie du groupe vu sa relation avec le nouveau sélectionneur - au contraire de Vermeeren, qui n'a pas encore montré assez à l'Antwerp.

L'une des plus grosse surprises de la sélection pourrait venir de La Gantoise, où on espère assez légitimement que le début de saison des Buffalos suffise à Tibe De Vlieger pour découvrir les Diables Rouges. Cela ne paraît envisageable que si Mark Van Bommel ratisse vraiment large, mais n'est pas vraiment à exclure. Même chose pour Arne Engels, qui n'évolue qu'en D2 anglaise, et en réalité pour Nathan De Cat, cantonné au banc avec Hoffenheim. 

Attaquants

Les déçus de Rudi Garcia peuvent tous espérer être de la partie : on imagine mal Van Bommel ne pas appeler Mika Godts, qui est entré dans une autre dimension en signant au PSG (même s'il n'y est pas encore titulaire), et Loïs Openda revenu au premier plan avec l'Olympique Lyonnais. Déjà buteur avec Séville, Lucas Stassin pourrait compléter la ligne offensive.

Qu'en est-il de Jeremy Doku ? Le flop du Mondial 2026 est toujours blessé, même s'il est "proche d'un retour". Manchester City pourrait s'opposer à une sélection, qui impliquerait un risque. Malick Fofana, lui, commence à emmagasiner du temps de jeu avec Sunderland et pourrait donc le remplacer. 

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