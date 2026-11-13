🎥 Un Diable rouge récompensé en Premier League

Face à l'équipe de celui qui le devance dans la hiérarchie diabolique, Mike Penders avait sorti le grand jeu. Le portier de Chelsea avait dévié du bout des doigts une reprise violente de Bryan Mbeumo. Ce qui lui vaut de recevoir le prix de l'arrêt du mois en Premier League.

La Premier League découvre depuis peu les réflexes de Mike Penders et le jeune gardien belge de Chelsea vient d'être récompensé. Il a été élu auteur du meilleur arrêt du mois d'octobre, à la suite d'une parade exceptionnelle réalisée contre Manchester United.

Mike Penders’ save against Manchester United has been named Premier League Save of the Month! 🧤 https://t.co/iqGA6thY79 — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 13, 2026

Du bout des doigts

Le 31 octobre dernier, lors du succès des "Blues" (2-0) à Stamford Bridge, le dernier rempart de 21 ans avait repoussé une frappe surpuissante de Bryan Mbeumo d'un incroyable réflexe du bout des doigts. Le ballon avait ensuite terminé sa course sur la barre transversale, permettant au gardien de préserver son clean sheet dans les dernières minutes de la rencontre.

Cette intervention a finalement fait la différence face à cinq autres arrêts sélectionnés pour cette récompense. Le vote du public, combiné à celui d'un panel d'experts, a désigné le Diable Rouge comme vainqueur.





Seulement sa troisième apparition en Premier League

Cette distinction vient récompenser les performances du joueur formé à Genk, qui disputait alors seulement sa troisième rencontre de Premier League. Mike Penders devient également le troisième gardien de Chelsea à recevoir cette récompense, après Kepa Arrizabalaga et Robert Sanchez dans le passé.

Une belle reconnaissance pour celui qui sera désormais sous la menace d'Emiliano Martinez les prochaines semaines. Penders avait profité de la blessure de l'international argentin pour prendre le relais. Ce dernier étant de retour, on verra dans les prochaines semaines si Xabi Alonso maintient sa confiance à celui qui reste, pour l'heure, la doublure de Senne Lammens en équipe nationale belge.