Le mot à la bouche de Zinedine Zidane face aux Diables ? "C'est très important pour nous"

Premier sélectionneur français à remporter son premier match sur le banc des Bleus depuis Aimé Jacquet, Zinedine Zidane peut tirer un bilan positif de son entrée en matière en Turquie. Tout n'a pas été parfait, mais la prestation d'ensemble inspire un bon sentiment à ZZ en prévision du match de lundi soir à Bruxelles.

C'est un Zinedine Zidane victorieux qui s'est présenté au micro de L'Equipe dans les travées du Kocaeli Stadium d'Izmit. Mike Maignan a dû s'interposer à plusieurs reprises, mais les Bleus ont conservé leur avantage, acquis grâce au but de Kylian Mbappé, qui a ensuite dû sortir sur blessure. Il manquera les autres rencontres de cette trêve internationale, à commencer par le match de lundi à Bruxelles.

La France à la sauce Zidane prend ses marques

"On doit retravailler plein de choses mais on peut être satisfaits, et simplement se dire que c'est le processus normal. Je suis content de ce que j'ai vu, des choses mises en place", analyse Zidane.

"La pression haute, on l'a très bien fait, on a essayé de récupérer très vite le ballon. C'était intéressant pour nous et on a gardé un équilibre tout au long du match. On sait qu'on est bons avec le ballon, et on doit l'être aussi sans. Il faut toujours un équilibre et on l'a eu", poursuit-il.

Attaquer mais ne pas oublier ses arrières

'Équilibre' : déjà le mot clé dans la bouche du nouveau sélectionneur : "Le message, c'était prendre du plaisir, être ensemble, faire les efforts comme équipe, et c'est ce qu'on a fait. S'il y a quelque chose de particulier, c'est l'équilibre qu'on a mis à chaque perte de balle, c'est très important pour nous".

A ce titre, Manu Koné pourrait encore être important contre les Diables. Le milieu de terrain de l'AS Roma a joué en sentinelle devant la défense, une attribution pas forcément attendue pour lui : "Il n'a pas l'habitude de jouer là, je voulais voir ce côté-là justement, et il a été très bon dans l'équilibre".



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