Battue par la Grèce de Kos Karetsas, le début de règne de Jürgen Klopp à la tête de l'Allemagne vire au flop

Attendue comme le "Messie" devant remettre le football allemand sur de bons rails, le début de règne de Jürgen Klopp vire au flop. Après un partage flatteur aux Pays-Bas, la "Mannschaft" a été battue chez elle par la Grèce.

Et si les maux du football allemand allaient bien au-delà du nom du sélectionneur fédéral ? Après Hansi Flick, entraîneur à succès du Bayern Munich puis aujourd'hui du FC Barcelone, puis Julian Nagelsmann, qui s'il s'est vu trop vite trop beau reste un entraîneur de qualité, voilà que Jürgen Klopp, fort de ses succès avec des équipes de renom telles le Borussia Dortmund et Liverpool semble déjàse casser les dents (et en plus lui a fait refaire les siennes) sur le banc de la "Nationalmannschaft".

Après des débuts poussifs contre le Pays-Bas, sauvés par un partage flatteur, l'Allemagne de Jürgen Klopp espérait se réconcilier un peu avec son public avec la réception de l'équipe de Grèce. Sauf que, pas de bol, Hellène et ses garçons l'ont emporté 0-1.

Malgré 75% de possession de balle, les Teutons n'auront jamais été en mesure de fissurer la forteresse grecque qui se croyait revenue aux plus belles heures de son épopée héroïque de l'Euro 2004.

Un tir cadré a suffi pour la Grèce

Quatorze tirs dont cinq cadrés et de beaux arrêts du gardien Tzolakis, mais au final trop peu de danger, alors que les Grecs, qui ont deux fois moins tiré au but (7 fois), ont fait trembler les filets de Nübel sur la frappe cadrée de leur part.

C'est le milieu de terrain Dimítris Kourbélis, 32 ans, et sa cinquantaine de sélections qui ont plongé le stade d'Augsbourg, dans le silence le plus total peu avant le dernier quart d'heure.





Tzolis et Karetsas titulaires

Du côté des Hellènes, les flancs étaient occupés, à gauche par Christos Tzolis, l'ancien du Club de de Bruges, et à droite par Kos Karetsas, l'ancienne pépite du Racing Genk. Le premier, désormais à Arsenal, a joué 81 minutes du match, tandis que le second, qui évolue au Borussia Dortmund, a disputé l'intégralité des 90 minutes de jeu.

La Grèce, victorieuse de la Serbie lors du premier match, prend la tête du groupe après ce 6 sur 6. Elle devance les Pays-Bas, victorieux en Serbie plus tôt dans la journée avec 4 unités. L'Allemagne est 3e avec un seul point et la Serbie est dernière avec 0 point.

Autant dire que Jürgen Klopp aura encore beaucoup de problèmes à résoudre avant le prochain match de la sélection.