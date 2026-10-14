Gunnarsdottir doit-elle rester à la tête des Red Flames ? L'avis tranché de Wullaert et Cayman

Les Red Flames ne sont pas parvenues à éliminer la Pologne lors des qualifications pour la Coupe du monde. Après leur victoire 1-0 à l’aller, les Belges se sont inclinées 3-2 au retour avant de céder lors de la séance de tirs au but. La pression sur la sélectionneuse nationale, Elisabet Gunnarsdottir, ne fait donc que s’accentuer.

Les Red Flames savaient ce qu’elles devaient faire en Pologne, mais le rêve a fini par s’envoler. La sélection belge s’est inclinée au terme d’un scénario cruel. Alors que les Polonaises semblaient vaciller après un but belge durant les prolongations, Ewa Pajor, la star du FC Barcelone, a inscrit son deuxième but de la soirée.

Les Flames ne se sont jamais remises de ce coup dur psychologique. Teulings et Luna Vanzeir (la sœur de Dante) ont manqué leur tentative lors de la séance de tirs au but, avant que la Pologne ne transforme le penalty décisif. Une immense déception pour les Belges, éliminées dans des circonstances particulièrement douloureuses.

Wullaert espère que Gunnarsdottir restera en poste

"C’est dommage, surtout de cette manière, a confié Tessa Wullaert à Sporza. À certains moments, nous avons eu le match en main. Nous avons continué à nous battre et tout donné. Mais aujourd’hui, cela n’a pas voulu sourire."

L’avenir d’Elisabet Gunnarsdottir est désormais au centre des interrogations. La sélectionneuse islandaise peine à remettre les Flames sur les rails. Pourtant, Wullaert espère qu’elle restera à son poste et que les deux parties poursuivront leur collaboration. "Je pense que nous sommes toutes derrière elle. On gagne et on perd ensemble », a-t-elle expliqué.

La sélectionneuse veut continuer

La sélectionneuse islandaise s’est elle aussi exprimée devant les médias. "Cela ne dépend certainement pas de moi", a-t-elle répondu prudemment. Si ça ne tenait qu'à elle, elle souhaiterait poursuivre sa mission. Son contrat court jusqu’à la mi-2027.





Janice Cayman, autre cadre de l’équipe, partage l’avis de Tessa Wullaert et souhaite également voir Elisabet Gunnarsdottir rester en poste. "Il y a tellement de potentiel dans cette équipe. Les jeunes vont encore briller et j’espère que ce sera avec la sélectionneuse actuelle", a-t-elle déclaré.

La dernière campagne de Janice Cayman

Pour Janice Cayman, cette campagne de qualification était la dernière. À 38 ans, la joueuse estime qu’elle ne disputera plus de telles échéances. Elle ignore toutefois si le match contre la Pologne était sa dernière apparition avec les Flames. La même incertitude entoure l’avenir de Elisabet Gunnarsdottir, même si une décision pourrait tomber prochainement.