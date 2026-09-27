La vie sans Ronaldo, c'est possible : le Portugal s'impose en Norvège

Lorenz Lomme
Fabien Chaliaud et Lorenz Lomme
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La vie sans Ronaldo, c'est possible : le Portugal s'impose en Norvège
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Le Portugal s'est imposé en Norvège lors du choc du groupe 4 de cette deuxième journée de Ligue des Nations. Et c'est Gonçalo Ramos, le remplaçant de Cristiano Ronaldo, qui a été le buteur décisif des Lusitaniens.

Pour ce déplacement en Norvège, Jorge Jésus, le sélectionneur portugais, avait tranché dans le vif en sortant du onze Vitinha, l'une des stars du PSG, et surtout Cristiano Ronaldo, le capitaine et légende du pays.

Jorge Jesus souhaitait gérer la condition physique du quadragénaire, mais il n'empêche, il fallait remonter à septembre 2024, soit deux ans, pour ne pas trouver trace de Ronaldo dans le onze de base de la "Seleçao das Quinas".

Haaland de nouveau buteur

"CR7" n'a finalement même pas foulé la pelouse du stade Ullevaal d'Oslo, au contraire de Vitinha qui a pris le relais de son coéquipier en club Joao Neves, à la 55e minutes.

Et sans Cristiano Ronaldo, le Portugal n'a pas tremblé face à la bande d'Erling Haaland. C'est Joao Félix, compagnon à Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, qui a permis aux Lusitaniens de prendre l'avance et de rentrer au vestiaire avec ce but d'avance.

Presque le doublé pour Ramos

En seconde période, l'inévitable Erling Haaland a ramené les deux équipes à égalité à la 51e minute. Joie de courte durée, puisque Gonçalo Ramos redonnait l'avantage au Portugal seulement trois minutes après. Le nouvel attaquant de l'AC Milan pensait même s'offrir un doublé quatre minutes plus tard mais son but était finalement annulé par la VAR.

Lire aussi… Cristiano Ronaldo sur le banc avec le Portugal : une première depuis deux ans

Grâce à ce succès, le Portugal prend seul la tête du groupe 4 avec 6 unités. Suivent ensuite Norvège et Danemark avec trois points. Ce dernier s'était imposé contre le pays de Galles plus tôt dans la journée.

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