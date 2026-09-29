"C’était un peu ridicule" : Zinédine Zidane réagit à sa célébration assez folle

Zinédine Zidane était fou de joie après le but de Michael Olise à la 88e minute de jeu face à la Belgique. L'entraîneur de l'équipe de France a carrément frappé dans un ballon qui traînait devant le banc français. Une célébration qui fait évidemment le tour des réseaux sociaux et à laquelle le nouveau sélectionneur des Bleus a réagi avec le sourire en conférence de presse.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Zinédine Zidane vit ses matchs à fond. Contrairement à des entraîneurs comme Carlo Ancelotti, par exemple, Zinédine Zidane, lui, montre ses émotions. Il était évidemment très heureux du but de Michael Olise.

Zinédine Zidane raconte sa célébration après le but de Michael Olise

Une célébration difficile à expliquer pour lui-même : "Je ne sais même pas ce que j’ai fait. Ce qui est sûr, c’est que j’ai accompagné l’action de Michael car j’ai senti qu’il allait aller au bout. Puis après j’ai vu le ballon et j’ai shooté dedans. C’était un peu ridicule, mais ce n’est pas grave."

😅 | Zizou est devenu complètement fou après le but victorieux de Michael Olise ! 🎉🇫🇷 pic.twitter.com/TAyQNV6QVe — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 29, 2026

L'entraîneur français a effectué de nombreux changements dans le onze de base. Pourquoi ? "Je crois en mes joueurs. Mon groupe est très fort et travaille très dur. J’ai des joueurs de grande qualité. C’est pourquoi j’ai pu effectuer neuf changements dans mon équipe. Je n’avais pas peur que ça ne marche pas. Les nouveaux ont très bien joué depuis le début. Je n’en suis pas surpris. Ils étaient prêts à jouer et je suis heureux qu’ils l’aient montré. Nous avons quatre matchs durant ce rassemblement, je devais utiliser tous les joueurs."

Malgré les changements, Zinédine Zidane voulait conserver la même philosophie

L'idée était très claire : "L’idée c’était de dire qu’on change des joueurs mais que ça ne change pas la physionomie de ce qu’on veut voir sur le terrain. Nous avons eu plus souvent la possession. C’est mon objectif avec cette équipe."





"Nous voulons garder le ballon dans l’équipe et pas courir derrière. Je suis très heureux que mes joueurs aient si vite assimilé cela, et avec seulement quelques entraînements et deux déplacements dans les jambes. Cela ne va certainement pas de soi."