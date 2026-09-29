"Je regrette ma vie d'avant" : les terribles confessions de la révélation de la Coupe du Monde

Scott Crabbé, journaliste football
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"Je regrette ma vie d'avant" : les terribles confessions de la révélation de la Coupe du Monde
Photo: © photonews
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Il y a de ces tournois qui changent une vie. Vozinha l'a expérimenté de manière spectaculaire cet été à la Coupe du Monde. Le gardien de 40 ans est passé d'anonyme joueur de deuxième division portugaise à coqueuche des supporters grâce à ses prestations dans les buts du Cap Vert. Cela lui vaut même une nouvelle vie, pas des plus faciles à gérer.

En partageant contre l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie saoudite avant de pousser l'Argentine aux prolongations, le Cap Vert aura marqué la Coupe du Monde de son empreinte. Vozinha en aura été l'un des héros, avec ses multiples parades entre les perches.

De l'ombre à la lumière

Le portier de 40 ans a changé de dimension en quelques semaines. Il figure aujourd'hui parmi les dix nommés au trophée Lev Yachine, récompensant les meilleurs gardiens de la planète. Et s'est offert un transfert remarqué à Colo Colo, club chilien dont la ferveur de la fanbase n'a d'égal que l'histoire.

Un été gratifiant mais difficile à digérer : "Si on me proposait de choisir entre la vie que je mène aujourd’hui et celle que j’avais avant, je choisirais celle que j’avais avant", explique-t-il honnêtement au média l’Observer.

Vozinha mania au Cap Vert...et au Chili

"Je n’ai plus aucune vie privée, ou du moins beaucoup moins qu’avant. Maintenant, quand je sors, que je vais au restaurant, il y a toujours quelqu’un qui veut prendre une photo avec moi ou qui me demande un autographe. Ou, pire encore, quelqu’un me filme. C’est ce qui a le plus changé dans ma vie, et je ne pense pas pouvoir y faire grand-chose", regrette-t-il.


Selon lui, le parcours du Cap Vert doit être utiliser à des fins plus utiles : "C’est agréable de se sentir un peu comme un ambassadeur, mais je tiens à préciser que ce que nous avons accompli est le fruit d’un effort collectif. Nous sommes entrés dans l’histoire, et le plus beau serait de pouvoir tirer parti de cet élan pour développer notre pays et améliorer les conditions de vie de notre peuple".

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