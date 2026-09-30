Après l’Union, un autre club européen prend une décision forte face à l’Hapoël Beer-Sheva

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Triste nouvelle pour les supporters de l'Union Saint-Gilloise.Aucune solution n'a pu être trouvée pour accueillir le match face à l'Hapoel Beer-Sheva sur le sol belge, aucune ville n'étant disposée à mettre en place le dispositif de sécurité nécessaire. L'USG va donc, en quelque sorte, disputer un cinquième match en déplacement.

Nicolas Baccus

Après l’Union, un autre club européen prend une décision forte face à l’Hapoël Beer-Sheva

L'Union Saint-Gilloise disputera une rencontre face au club israélien de l'Hapoël Beer-Sheva à huis clos à Düsseldorf le 22 octobre prochain en Europa League. Un autre club, l'AZ Alkmaar, qui affrontera la formation israélienne le 15 octobre, a annoncé que les supporters israéliens ne seront pas les bienvenus à l'AFAS Stadion, où la rencontre aura cependant bel et bien lieu.

"L'AZ comprend que cette rencontre suscite différentes réactions et opinions au sein de la société et respecte le fait que les gens puissent avoir des avis divergents à ce sujet", écrit la formation néerlandaise.

Le club annonce ainsi interdire la présence des supporters israéliens lors de cette affiche. "Tout signe, toute expression ou tout comportement d’un spectateur manifestant son soutien à l’équipe adverse peut entraîner un refus d’accès au stade ou une expulsion de l’enceinte."

Scott Crabbé

Union - Hapoel à Düsseldorf...et à huis clos

Face à l'impossibilité d'organiser la rencontre en Belgique (aucune ville n'était prête à mettre en place le dispositif nécessaire), l'Union Saint-Gilloise jouerait son match contre les Israéliens de l'Hapoel Beer Sheva à l'étranger. Restait à savoir où. A un peu moins d'un mois de la date de la rencontre, les Bruxellois sont enfin fixés : ils joueront ce match à Düsseldorf, dans l'arène du Fortuna local. Un lieu assez proche de la Belgique mais qui ne servira à rien aux supporters : toujours pour ces mêmes raison de sécurité, la rencontre face à l'ancien club de David Hubert aura lieu à huis clos.

Triste nouvelle pour les supporters de l'Union Saint-Gilloise. Il semblerait qu'aucune solution n'ait pu être trouvée pour accueillir le match face à l'Hapoel Beer-Sheva sur le sol belge, aucune ville n'étant disposée à mettre en place le dispositif de sécurité nécessaire. L'USG va donc, en quelque sorte, disputer un cinquième match en déplacement.

C'était un problème prévisible et souligné dès le tirage au sort des adversaires de l'Union Saint-Gilloise en Europa League. La réception de l'Hapoel Beer-Sheva pose un problème logistique majeur, puisque la ville de Louvain, via son bourgmestre Mohamed Ridouani, a refusé d'accueillir un club israélien sur son territoire.

Si cette décision semble avoir été prise pour des raisons idéologiques, Louvain ayant déjà refusé d'accueillir la rencontre entre les Red Flames et l'équipe nationale d'Israël, elle aurait ensuite été suivie par de nombreuses autres villes belges.

En effet, selon la RTBF, alors que l'Union Saint-Gilloise cherchait depuis plusieurs semaines des solutions en Belgique, elle se serait vue opposer des refus systématiques - cette fois, entre autres, pour raisons sécuritaires. 

L'Union cherche une solution à l'étranger 

Après avoir joué au Stade Roi Baudouin, au Lotto Park et même à Ostende ces derniers temps en Coupe d'Europe, l'Union Saint-Gilloise va donc désormais délocaliser... à l'étranger. La direction unioniste chercherait en effet une solution en Allemagne ou aux Pays-Bas, l'idée étant d'éviter un trajet en avion.

Dans les faits, ce sera donc un cinquième déplacement pour l'Union dans cette campagne d'Europa League. La rencontre face à l'Hapoel Beer-Sheva est prévue le 22 octobre prochain. On devrait bientôt savoir où elle se disputera, et si les supporters seront autorisés. 

Les supporters de l'Union Saint-Gilloise pourront toutefois relativiser en se disant qu'il y avait de toute façon de grandes chances pour que cette rencontre se soit disputée à huis-clos, afin d'éviter les tensions prévisibles entourant la réception d'un club israélien. C'est notamment ce qui s'était passé en 2024, quand La Gantoise avait reçu le Maccabi Haïfa : la ville de Gand avait interdit la présence de supporters, afin de réduire les risques sécuritaires. 

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