Après l’Union, un autre club européen prend une décision forte face à l’Hapoël Beer-Sheva

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Triste nouvelle pour les supporters de l'Union Saint-Gilloise.Aucune solution n'a pu être trouvée pour accueillir le match face à l'Hapoel Beer-Sheva sur le sol belge, aucune ville n'étant disposée à mettre en place le dispositif de sécurité nécessaire. L'USG va donc, en quelque sorte, disputer un cinquième match en déplacement.