Les Diablotins à l'Euro ? Une finale pour la première place : "Ils ne vont pas se découvrir d'emblée mais..."

Les Diablotins ont assuré l'essentiel en venant péniblement à bout des U21 gallois. Même si la manière n'est pas au rendez-vous, les hommes de Gill Swerts disputeront bien cette finale pour la première place du groupe face au Danemark.

En ouvrant le score dès la septième minute et en bénéficiant de l'exclusion d'un Gallois peu avant la mi-temps, la Belgique semblait sur une voie royale pour signer une victoire facile. Et pourtant, nos jeunes compatriotes ont éprouvé toutes les peines du monde à proposer un football convaincant en deuxième mi-temps.

"Ce n'était certainement pas un bon match, une copie conforme de celui de vendredi dernier contre la Biélorussie (également remporté 1-0 NDLR)", concède le sélectionneur Gill Swerts, interrogé par Het Laatste Nieuws.

Les Diablotins débutent bien, avant de retomber dans leurs travers

"Pourtant, après un quart d'heure, la rencontre semblait prometteuse. Nous avons vu les appels de balle que nous souhaitions, marqué un but rapidement, et j'espérais donc que nous prendrions le contrôle du match dès le début", poursuit-il.

Mais les manquements affichés contre la Biélorussie étaient à nouveau perceptibles : "Nous n'avons pas réussi à imposer notre rythme ; notre jeu sans ballon manquait de profondeur. Un certain relâchement s'est installé. Dès le début de la seconde période, cette efficacité nous a de nouveau fait défaut".

"Nous nous sommes inutilement compliqué la tâche jusqu'aux dernières minutes. Heureusement, nous n'avons pas encaissé en fin de match. Cela nous est arrivé assez souvent par le passé, et nous avons progressé dans ce domaine", remarque tout de même Swerts.



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Au Danemark pour assurer la première place

Pour la première place du groupe, tout se jouera mardi prochain au Danemark. Les Diablotins comptent trois points de plus que leurs adversaires (battus 2-0 à Westerlo au match aller) mais également un match de plus.

"Nous sommes en tête du classement, notre destin est entre nos mains. Le Danemark doit gagner. Ils ne vont pas se découvrir d'emblée, mais il y aura plus d'espace que lors des deux derniers matchs. Nous devons en profiter. C'est une équipe très forte, avec des joueurs de très haut niveau", estime Gill Swerts.