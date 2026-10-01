"Il y a de la pression" : Mark van Bommel conscient de l'enjeu avant d'affronter la Turquie

Mark van Bommel a abordé ce jeudi après-midi en conférence de presse le match face à la Turquie, qui se tiendra ce vendredi soir à Sclessin. L'objectif pour les Diables Rouges sera évidemment de se relever en prenant les trois points après la défaite 0-1 au Stade Roi Baudouin contre la France.

La Belgique devra au moins terminer deuxième du groupe pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Pour l'instant, les Diables Rouges sont deuxièmes avec trois unités. La France est leader avec six unités, l'Italie est troisième avec le même nombre de points que la Belgique tandis que la Turquie est dernière avec zéro unité.

Un match "très important" pour les Diables Rouges

Vous l'avez compris, gagner face à la Turquie, petit poucet du groupe, est primordial. Mark van Bommel est conscient de l'importance de ce match face aux Turcs : "Nous devons gagner tous les matchs, mais celui-ci est quand même très important. Parce que nous jouons à domicile, parce que c'est le troisième match et parce que la Turquie a encore zéro point."

La Belgique voudra l'emporter, mais la tâche ne sera pas simple. Mark van Bommel a analysé les récentes prestations du futur adversaire des Diables Rouges : "J'ai revu leurs matchs et ils ont eu énormément d'occasions. Au niveau des expected goals, ils sont à chaque fois largement au-dessus de leur adversaire. Mais oui, il y a de la pression, parce que celui-ci, nous devons tout simplement le gagner."

Encore plusieurs rendez-vous au programme

Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 20h45 ce vendredi. Ensuite, la Belgique disputera encore un match dans cette trêve internationale. Les Diables Rouges se déplaceront au Stade de France le lundi 5 octobre pour à nouveau affronter l'équipe de France. Il restera ensuite deux rencontres à disputer lors de la trêve de novembre. La Belgique affrontera la Turquie en déplacement le 12 et l'Italie à domicile le 15.