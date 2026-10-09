"J’ai de l’expérience avec peu de spectateurs" : Mario Kohnen ironise sur le huis clos

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"J’ai de l’expérience avec peu de spectateurs" : Mario Kohnen ironise sur le huis clos
Photo: © photonews
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Ce dimanche, le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi s'affronteront dans un stade à huis clos. Mario Kohnen n'accorde pas énormément d'importance à ce contexte et espère évidemment ramener les trois points de Sclessin.

Fini la trêve internationale, la Jupiler Pro League est de retour ce week-end. Parmi les affiches au programme, il y a un alléchant Standard-Charleroi ce dimanche à 13h30. Une rencontre qui se tiendra cependant sans supporters suite aux incidents survenus lors du dernier match entre les deux équipes en fin de saison dernière.

Mario Kohnen a-t-il déjà connu une situation similaire avec un huis clos ? "J’ai commencé ma carrière dans le football amateur et c’était presque à huis clos, puisqu’il y avait 40 supporters autour du terrain !", a-t-il répondu avec humour, rapporte Sudinfo. "J’ai donc beaucoup d’expérience des matches devant peu de spectateurs. Depuis que je suis dans le foot professionnel, même comme adjoint, je ne me rappelle pas avoir disputé un match à huis clos. Je crois que ce sera une première pour moi."

Le huis clos ne doit rien changer pour les joueurs ?

Le fait qu'il n'y ait aucun supporter ne doit rien changer pour les joueurs selon Mario Kohnen : "Ils doivent jouer ce match à fond, exactement comme ils le feraient devant 50.000 supporters. Si tu commences à réfléchir à ce que tu peux dire parce que tout le monde va t’entendre, ce n’est pas bon. Il faut jouer avec des émotions, sans trop penser au contexte. Mais il faut surtout jouer avec beaucoup d’intensité et de courage, en faisant tout pour gagner."

La trêve internationale a mis un terme à un bon début de saison de Charleroi. "C’était un bon moment pour couper", a-t-il souligné. "Nous avions énormément travaillé jusque-là. Nous sommes très contents de ce que nous avons accompli, mais il est parfois important de faire une pause avant de recommencer, sans repartir de zéro."


À noter également que tous les joueurs sont disponibles à Charleroi hormis Antoine Bernier, toujours blessé.

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