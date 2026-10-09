Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018
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Les statistiques le montrent : Thibaut Courtois n'a jamais été autant sollicité qu'en ce début de saison depuis son arrivée au Real Madrid en 2018. Le portier belge affiche toutefois d'excellentes statistiques, meilleures que celles de la saison dernière, et prouve qu'il est loin d'être le problème dans ce début de saison terne des Madrilènes.

Thibaut Courtois est une valeur sûre du Real Madrid depuis des années, mais le gardien belge est particulièrement mis à rude épreuve cette saison. Une analyse du quotidien sportif espagnol AS révèle que la défense de la Maison Blanche lui donne plus de travail que jamais auparavant.

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2018, Courtois n'avait jamais compté autant d'arrêts lors de ses huit premiers matches d'une saison. Le compteur est actuellement à 37, soit une moyenne de 4,6 par rencontre. Lors des saisons précédentes, cette moyenne s'élevait à 3,6.

12 arrêts de plus que la saison dernière à la même période

Le précédent record remontait à la saison 2020-2021. Courtois avait alors dû faire face à 35 tirs cadrés lors de ses huit premières apparitions. En 2021-2022 également, avec 34 tentatives, il avait été très sollicité, mais pas autant qu'en ce début de saison. À titre de comparaison, sur la même période la saison dernière, il n'avait eu que 25 tirs à négocier.

Cette pression accrue n'entraîne toutefois pas de baisse de forme du Diable Rouge. Courtois a encaissé neuf buts jusqu'ici, mais a repoussé 76 % des tirs. Il s'agit d'un pourcentage d'arrêts nettement meilleur que lors de son début de saison dernière, lorsqu'il affichait 64 %.

La défense du Real Madrid concède trop d'occasions

Les derniers matchs avant la trêve montrent précisément où se situe le problème. Face à l'Inter, Courtois a dû négocier huit tirs cadrés. Il en a repoussé sept. Contre le Rayo Vallecano et l'Atlético de Madrid, il a également dû s'interposer à sept reprises.

Selon AS, le Real Madrid connaît des phases durant lesquelles son organisation défensive est solide, mais traverse régulièrement des passages à vide et se laisse surprendre bien trop facilement. Le gardien en paie le prix : malgré son excellent pourcentage d'arrêts, il n'a gardé ses filets inviolés qu'une seule fois lors de ses huit premiers matchs, contre Málaga.

Alors que Courtois tient bon, ses statistiques pointent donc surtout ses coéquipiers du doigt. Si le Real Madrid veut moins dépendre de ses arrêts, l'équipe devra devenir plus stable défensivement, mais José Mourinho peine encore à trouver la bonne formule.

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